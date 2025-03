Sogno food blogger: "Dal boom dei social al ritorno in cucina"

"Sono una dei tanti laureati in Giurisprudenza che finiscono per lavorare... nella pasticceria", scherza Sara Brancaccio, food blogger e content creator pisana con 2,4 milioni di ‘Mi piace’ e oltre 147mila follower su TikTok, a cui si aggiungono più di 284mila seguaci su Instagram. "Dopo il diploma non avevo le idee chiare e giurisprudenza mi sembrava una scelta che offrisse più opportunità lavorative. Ero al quarto anno quando un viaggio a Parigi mi ha cambiato la vita: ho scoperto la pasticceria francese, che ha un livello medio altissimo. Prima di allora non avevo mai preparato un dolce. Tornata dalla Francia, ho iniziato a sperimentare in casa e a frequentare corsi di pasticceria, ma ho comunque ritenuto giusto concludere il percorso universitario. Con la corona d’alloro in testa, ho detto ai miei genitori che non avrei voluto fare l’avvocato. Loro sono stati molto comprensivi".

Dopo vari stage in tutta Italia, nel 2013 Sara apre la sua "Cookiss Bakery" sul Lungarno Pacinotti: "C’era tantissimo lavoro. Nel frattempo mi sono sposata e sono diventata mamma: mia figlia è nata prematura e ho dovuto chiudere la pasticceria a malincuore. Mi ero sudata quel posto, per risparmiare avevo fatto tanti lavori da sola e acquistato attrezzature usate. È stata una scelta difficile, ma da quel momento è iniziata un’altra fase della mia vita", racconta. "Partendo dal mio sito, ho aperto una pagina Instagram e sono diventata una food blogger e content creator. Questo è stato il mio lavoro principale per anni, affiancato da collaborazioni con Sky, nel programma ’Al Forno’, e con la Rai, in ’È sempre mezzogiorno’ con Antonella Clerici e ’Camper’", spiega.

"Quattro mesi fa ho iniziato a collaborare con Chalet Caffetteria Bistrot: sono tornata a cucinare in un locale della mia città, con un feedback diretto dai clienti, e mi era mancato. Ora faccio quello che amo di più: creare dolci, in un locale storico ristrutturato con le vetrine affacciate sull’Arno. Mi concentro sulla colazione e sulla merenda, ma i miei dolci vengono serviti anche dopo pranzo, cena o aperitivo. Abbiamo puntato sulla qualità, mantenendo prezzi coerenti, e la risposta del pubblico è stata positiva. Finalmente si sta diffondendo la consapevolezza che una vetrina non sempre super fornita è indice di un prodotto fresco. Pisa, per come la ricordavo, non era una piazza facile, invece ho trovato una clientela che ha compreso appieno il nostro progetto, che è in continua evoluzione. Il dolce preferito dai pisani? La crostata frangipane ai mirtilli, dove i mirtilli si assaporano in tre consistenze diverse. In estate sperimenteremo con fragole e lamponi".

"Un ricordo divertente con Antonella Clerici? La prima puntata che ho fatto con lei – racconta Sara –. All’inizio pensavo di non essere all’altezza. Le avevo regalato il mio libro di ricette ’Dolci senza bilancia’ e lei mi aveva chiesto di preparare in trasmissione due ricette adatte al brunch (un pasto sostanzioso tra la prima e la seconda colazione nella tradizione anglosassone, ndr). Durante la pubblicità, però, c’è stata confusione nel posizionamento degli ingredienti e quelli dei miei due dolci sono stati mescolati. Quando me ne sono accorta era troppo tardi per avvisare qualcuno. Alla fine pensavo di aver fatto un disastro, invece mi hanno detto che ero stata brava. Lì ho capito che la diretta televisiva non è per tutti".