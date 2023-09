Sociale e prevenzione al bullismoil progetto della parrocchia San Biagio

Il Comune di Pisa al fianco della parrocchia di San Biagio che da molti anni è impegnata nel promuovere attività di natura sociale, e non solo, in risposta ai bisogni del quartiere di Cisanello. L’obiettivo è quello di creare un clima positivo, improntato al rispetto reciproco, sensibilizzando il rispetto dell’uno verso l’altro. Di pari passo curare e valorizzare il rapporto con le famiglie. "Ho accolto subito positivamente – dichiara l’assessore al sociale Giovanna Bonanno – la richiesta di un contributo da parte di una realtà importante e radicata come quella della parrocchia di San Biagio, da sempre vicina alle criticità del territorio e in particolar modo alle problematiche dei più giovani. Il mio impegno è quello di promuovere e sostenere questo tipo di iniziative cercando di supportare le realtà locali, con l’obiettivo di sensibilizzare e contribuire alla diffusione di progetti di prevenzione e di educazione alla solidarietà".

Il progetto, che si conclude proprio oggi ha previsto un percorso giornaliero per circa 40 utenti in una fascia di età compresa tra i 7 e i 13 anni presso i locali della parrocchia con momenti di gioco, riflessione, meditazione guidate dagli animatori attraverso una metodologia di accoglienza personalizzata dell’utente, consolidando i legami di coesione, rispetto, amicizia e di empatia.