Sociale: dal Comune consegnati le chiavi di altre 4 case popolari

Pisa, 12 novembre 2024 – L’assessore alle politiche sociosanitarie, Giovanna Bonanno, ha consegnato in questi giorni a Palazzo Gambacorti le chiavi di 4 abitazioni ERP ad altrettante famiglie del territorio assegnatarie. "Siamo orgogliosi di poter proseguire nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle famiglie del Comune che si trovano in difficoltà abitativa - dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno - rispondendo così all’impegno che ci siamo presi verso le famiglie più bisognose della nostra comunità".

"La consegna delle chiavi ai nuclei assegnatari non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta un’importante tappa nel percorso che stiamo portando avanti per garantire il diritto all’abitare a tutti i cittadini. Da quando mi sono insediata, a giugno 2023 ad oggi, abbiamo consegnato in media più di due alloggi a settimana, tra assegnazioni ordinarie, mobilità ed emergenza. L’accesso a una casa dignitosa è un diritto fondamentale, e continueremo a lavorare con determinazione per rispondere alle esigenze abitative del nostro territorio".

Tre delle quattro famiglie sono risultate assegnatarie in base alla graduatoria per il conferimento in 'Utilizzo Autorizzato', rivolto a nuclei familiari e persone che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo, secondo quanto prevede la Legge Regione Toscana n. 2 del 2019: i tre alloggi si trovano uno in via San Benedetto, uno in via di Gagno e uno in via della Bufalina. Il quarto alloggio, assegnato in mobilità, si trova invece in via Norvegia.

Da giugno 2023 ad oggi il Comune di Pisa ha consegnato alle famiglie assegnatarie 179 alloggi ERP (54 ordinarie, 56 per emergenza abitativa e 69 per mobilità, di cui 38 mobilità temporanea collegata al PINQUA, 15 collegate ai lavori del Casone).