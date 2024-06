Sociale: Centro polivalente San Zeno in festa con tutte le associazioni del territorio

Pisa, 5 giugno 2024 – Nell’ambito dei festeggiamenti del Giugno Pisano, il Centro Polivalente San Zeno di Pisa organizza per sabato 8 giugno un pomeriggio di apertura straordinaria dedicato a bambini, famiglie e anziani. Nell’ampio giardino che da via San Zeno raggiunge viale del Brennero, saranno allestiti stands e organizzati spettacoli e attività di animazione grazie al contributo di molte associazioni. Il pomeriggio di festa vuole essere un momento di apertura alla cittadinanza per far conoscere le molteplici realtà che animano quotidianamente il Centro San Zeno.

Con la regia del Comune di Pisa e del Comitato UISP di Pisa, dalle 16 di sabato 8 giugno sarà possibile conoscere gli insegnanti e i frequentatori dei corsi di ginnastica dolce, prender parte al gruppo di cammino che da San Zeno parte tutte le settimane per le strade di Pisa, conoscere il gruppo di Teatro integrato e ammirare i prodotti artistici frutto dei laboratori condotti dall’Associazione La Tartaruga, oppure cimentarsi in un concorso di disegno con l’Associazione Eppur Si Muove. Per i più piccoli ci saranno a disposizione i giochi da tavola del Cantastorie Felice Pantone e di Famiglia Aperta, ma anche il laboratorio per la creazione di candele a partire dalla cera delle api tenuto dall’Asd Arcadia “Bee The Change”. La Banca del Tempo aiuterà ad utilizzare dal vivo PlantNet, una app che aiuta a classificare immediatamente una pianta, mentre il Gruppo Micologico allestirà una mostra con funghi primaverili. L’Associazione Italiana Persone Down, che a San Zeno si occupa dell’allestimento della biblioteca, presenterà il libro "Officine di parole siamo fatti diversi, di versi e di poesia" mentre il Circolo Letture ad Alta Voce Pisa svolgerà letture e animazioni per bambini. E per chi ha voglia di cimentarsi con la cultura anglosassone, sarà allestito un “corner” con quiz e giochi dall’insegnante madrelingua Alexandra Shakespare che a San Zeno tiene un corso di lingua inglese per gli anziani.

Il programma completo delle attività è disponibile sulla pagina Facebook “Centro Polivalente San Zeno” e telefonando al numero 0507846982. Sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti ed in caso di maltempo le attività si sposteranno all’interno della struttura. Alla festa parteciperà l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa. “Siamo contenti di partecipare al Giugno Pisano con una grande festa – spiega Alessandra Rossi, Presidente del Comitato UISP di Pisa, ente gestore di San Zeno – che sarà per noi anche una vetrina e un momento di restituzione alla città delle tantissime attività quotidiane portate avanti nel Centro polivalente, in piena collaborazione con il Comune di Pisa e le associazioni di volontariato del territorio”.