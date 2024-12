"Snobbati dal questore". Sindacato Siulp attacca sugli organici della polizia

Il questore di Pisa, Raffaelle Gargiulo diserta l’incontro con il sindacato di polizia e parte la polemica. "Giovedì – ha spiegato Lara Biagini nuovo segretario del Siulp di Pisa -, avremmo dovuto incontrare con tutta la segreteria provinciale il questore Gargiulo per affrontare alcuni degli aspetti più spinosi che impattano in modo considerevole non solo sull’attività lavorativa delle poliziotte e dei poliziotti ma anche sulla sicurezza dei cittadini".

Un incontro ha spiegato sempre in una nota il sindacato, che era stato richiesto con anticipo e poi spostato prima per motivi istituzionali di qualche ora, e poi saltato a causa dell’assenza del questore. "Un’occasione persa – ha continuato Biagini -, di confronto che avrebbe consentito in modo trasparente, con la massima collaborazione e nel rispetto delle proprie prerogative e delle norme vigenti di affrontare tra i più delicati aspetti che affliggono la questura di Pisa.

Il Siulp di Pisa, condannano l’atteggiamento del questore hanno poi affidato le loro richieste ad una nota di protesta, per chiedere contezza di quanto sta avvenendo in merito ad: aumento di organico, sicurezza sui luoghi di lavoro, servizi ordinari, ufficio immigrazione, controllo del territorio, ordine pubblico, sicurezza presso ospedale ed accompagnamenti a seguito di espulsioni.

"Un’occasione persa – è la conclusione del segretario Biagini -, ma anche una grande amarezza se si considera che ad oggi il Siulp non ha fatto mancare la propria collaborazione anche nei momenti più difficili. L’incontro avrebbe anche consentito al datore di lavoro ed al sindacato maggiormente rappresentativo di fare luce sulla disciplina degli alloggi di servizio, al momento confusa e che qualche malalingua vorrebbe affidata ad ingerenze sindacali. Così come fare chiarezza su certe assegnazioni di personale in determinati settori, senza la dovuta specificità e per di più con eventuali conflittualità relativamente al trattamento di dati sensibili, personali e garantiti dalla privacy".

Nei prossimi giorni, ha infine annunciato il sindacato di polizia, "verrà valutato ogni azione utile per poter riaffermare le prerogative che il Siulp di Pisa porta avanti nell’interesse della sicurezza dei cittadini che deve essere garantita dalle forze dell’ordine e non da ronde o da pseudo forme di vigilanza, così come per il raggiungimento di quei necessari traguardi utili e fondamentali al benessere e sicurezza del personale".

