Sinistra Unita corre con Cecchelli: "Voce alle frazioni e ai più deboli"

Si presenta Sinistra Unita per un’Altra San Giuliano, la quarta e ultima lista in ordine temporale della coalizione di centrosinistra in corsa alla tornata elettorale per le amministrative dell’8 e 9 giugno e che sosterrà come candidato sindaco l’assessore uscente Matteo Cecchelli. Sinistra Unita, quindi, si ricompatta anche a questo giro, confermando il lavoro svolto negli ultimi anni. Nel 2019, la lista aveva ottenuto l’8% dei seggi e aveva così espresso l’attuale vicesindaca, Lucia Scatena, che però non sarà tra i candidati alla prossima tornata elettorale. La coalizione raduna sotto un unico simbolo varie anime della sinistra, da Sinistra Italiana a Rifondazione Comunista. "Sono stati cinque anni molto difficili – scrive in una nota la lista di sinistra -, ricordiamo la pandemia, durante la quale l’amministrazione è stata un punto di riferimento decisivo per tutti i cittadini, in particolare quelli delle fasce più deboli, e la sinistra ha svolto un ruolo di primo piano". Capolista sarà l’assessore uscente ai lavori pubblici e al patrimonio culturale, Francesco Coruccie a seguire Claudia Congestrì. In lista è presente anche l’ex primario di rianimazione all’ospedale di Cisanello, nonché candidato passato alle elezioni regionali del 2020 con Sinistra Civica Ecologista, Paolo Malacarne. Il medico, in quell’occasione, ottenne oltre 5 mila preferenze, ma la lista non raggiunse i voti necessari per entrare in consiglio regionale. "Una lista che cerca di dare voce alle tante frazioni del territorio – scrive sempre Sinistra Unita -, puntando su candidati attivi nel sociale e nei servizi utili ai bisogni della cittadinanza. Un mondo in fiamme, guerre in atto che non vedono una fine, un governo di destra che penalizza le fasce sociali più deboli, favorendo chi detiene la ricchezza, il progetto dell’autonomia differenziata. Anche per tutte queste ragioni è imprescindibile una coesione forte a sinistra per respingere questi devastanti progetti". Tra le linee fondamentali: "la Pace, la Sanità Pubblica e territoriale, la pubblicizzazione dei beni comuni, la contrarietà ai progetti di creazione di multiutility". Di seguito la lista dei candidati: Francesco Corucci, Claudia Congestrì, Manuela Bagalà, Fabiana Barsotti, Guido Bolelli, Sandro Buchignani, Sondra Cerrai, Liuba Dinucci, Letizia Donati, Angela Ferretti, Gianluca Ficini, Nicola Filippi, Linda Gori, Sasha Grassini, Salvatore Andrea Incorvaia, Maria Maccarrone, Paolo Malacarne, Antonio Mori, Simone Palla, Luciano Pardini, Candida Pugliese, Antonella Vanni, Sofia Visdomini, Caterina Zaccara.

EMDP