Sinistra Italiana, nuovo vertice. Aretini è il coordinatore: "Tanto impegno sul territorio"

Andrea Aretini è il nuovo coordinatore di Sinistra Italiana a Pisa. E’ stato eletto nel primo congresso cittadino del partito che si è svolto a due anni di distanza dall’assemblea fondativa del circolo in città. Aretini subentra al consigliere comunale Luigi Sofia. Al congresso di Sinistra italiana sono intervenuti come ospiti anche il segretario provinciale della Cgil, Alessandro Gasparri, la presidente dell’Arci, Stefania Bozzi, il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Matteo Trapani, e l’ex candidato sindaco del centrosinistra, Paolo Martinelli, leader della lista civica La città delle persone, insieme ad altri esponenti di Possibile, Sinistra Civica Ecologista, Legambiente e dell’associazionismo studentesco.

"Sono la forza e l’impegno di una comunità politica che due anni fa ha scelto di rilanciare il proprio impegno sul territorio - ha detto Aretini nel suo intervento - che mi danno l’idea della responsabilità di questo ruolo, dell’entusiasmo necessario per dare ancora slancio all’attività politica di un partito dalle scelte coraggiose". "Sinistra Italiana – continua Aretini nel proprio intervento – è una comunità viva, riconoscibile e che vuole avere un ruolo centrale nella rappresentanza delle battaglie della giustizia sociale e della giustizia ambientale, di quelle per i diritti. Durante le scorse elezioni comunali abbiamo fatto una scelta di campo, sostenendo la candidatura di Martinelli, inaugurando un modello che mettesse la partecipazione al centro".

"A partire da quella esperienza – conclude il nuovo coordinatore di Sinistra Italiana a Pisa –, ancora oggi continuiamo su quella strada, proseguendo il percorso iniziato lo scorso anno, continuando a radicare sul territorio l’esperienza di Alleanza Verdi e Sinistra".

G.B.