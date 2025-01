"Sicurezza oltre gli spot politica di inclusione"

"La giunta Conti continua a fare solo spot sulla sicurezza e gli ultimi episodi di cronaca sono il fallimento di queste politiche". Il segretario del circolo Pd Cisanello Pisanova, e candidato alla segreteria dell’Unione comunale dem per l’area riformista, attacca l’amministrazione e annuncia "un percorso di riflessione sulle politiche di sicurezza per la città promosso dal nostro circolo perché da anni la destra cittadina cerca di veicolare l’idea che divieti di sedersi e un vigile che passa di tanto in tanto bastino a rendere sicuri interi quartieri".

"Ben venga - aggiunge Iannella - una forte attenzione al contrasto della criminalità, ma un progetto politico per la sicurezza nei quartieri deve avere anche altro. Serve un piano integrato di sicurezza e un dialogo inclusivo con i residenti e vorremmo che il Comune affrontasse seriamente il problema, avviando un dialogo strutturato, attraverso un Comitato istituzionale, con i rappresentanti di cittadini, associazioni culturali e religiose presenti nella zona. Solo così si potrebbero adottare strumenti di pianificazione che integrino iniziative culturali, commerciali, sociali e interventi di ordine pubblico, restituendo spazi oggi invivibili. Rlanciare un percorso di inclusione per tutti coloro che, da Roma a Pisa, la destra considera marginali ed esclusi e questo percorso deve partire dalla scuola, come luogo di acquisizione della cittadinanza e di superamento delle differenze".

Il circolo Pd avvierà "una campagna per lo ius scholae e contro i nuovi dispositivi di sicurezza del governo Meloni, con iniziative locali mettendo a disposizione la nostra sede per organizzare, grazie alla disponibilità di molti insegnanti ed ex insegnanti, classi e corsi gratuiti di italiano e di educazione alla cittadinanza per stranieri".