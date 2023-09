"Siamo favorevoli alle primarie. I nomi non saranno calati dall’alto"

"No alle fughe in avanti, sì all’ipotesi primarie". E’ quanto emerso dall’ultima assemblea provinciale di Sinistra Italiana Pisa che ha tracciato la road-map in vista della tornata elettorale del 2024. Saranno ben 26 i comuni della provincia di Pisa ad andare al voto. Una tornata elettorale che potrebbe, guardando alla scia di vittorie del centrodestra, rivoluzionare gli equilibri provinciali. A fare il punto sulla linea del partito guidato da Fratoianni, è la coordinatrice provinciale Anna Piu.

Come procederete?

"Chiederemo un tavolo programmatico provinciale di centrosinistra, e quindi aperto a tutte quelle forze politiche che si identifichino in un programma che metta al centro i temi sociali e ambientali. Non possiamo permetterci che ci siano difformità di visione tra le varie realtà. Le alleanze non si fanno per contrarietà, ma per convergenza. L’auspicio rimane sempre quello di creare una coalizione ampia ma credibile, non possiamo più usare lo spauracchio del fascismo. Servono proposte concrete con programmi chiari".

A San Giuliano si parla di primarie per la scelta del candidato sindaco?

"Siamo contro le fughe in avanti. Calare i nomi dall’alto non è il nostro metodo. Alle primarie, invece, abbiamo sempre guardato con favore. Per quanto riguarda San Giuliano dovrà decidere Sinistra Unita, un progetto che noi abbiamo intenzione di portare avanti. Le fughe in avanti che si sono viste nei giorni scorsi risultano offensive. Così come lo è dare per scontato che noi si segua un nome deciso unilateralmente. Non siamo subalterni a nessuno. Prima si parte dai contenuti per poi arrivare al candidato che meglio incarni il programma elettorale e non il contrario".

Ipotesi terzo mandato?

"Due mandati sono più che sufficienti. Ci deve essere un ricambio nelle amministrazioni, esiste una chiara e netta difficoltà per i giovani che vogliono entrare in ruoli amministrativi. È necessario che ci sia un ricambio generazione anche nella politica. Sono scettica, non credo che l’emendamento andrà in porto".

Nella festa regionale di partito a Sesto Fiorentino tanti pisani, la città della torre pendente detta la linea?

"Pisa nel congresso regionale ha avuto un ruolo centrale, ha espresso un coordinatore, un responsabile dell’organizzazione regionale e il responsabile scuola ed università. A novembre riandremo al congresso nazionale".

Enrico Mattia Del Punta