Si spoglia e si mostra a due bambine. Visto e inseguito, rischia linciaggio

Un italiano di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri domenica pomeriggio per atti osceni in luogo pubblico perché si è improvvisamente tolto il costume rimanendo completamente nudo davanti a due bambine di 11 anni. È successo al Calambrone ed è stato provvidenziale l’intervento del personale dello stabilimento balneare per evitare che il cinquantunenne subisse un autentico linciaggio da parte di decine di altri bagnanti presenti in quel momento. Sono stati proprio i titolari del bagno a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine attraverso il numero unico delle emergenze 112 e i carabinieri dopo averlo identificato lo hanno subito denunciato per atti osceni in luogo pubblico. La vicenda però rischia ulteriori strascichi giudiziari, visto che secondo molti la condotta del bagnante nudista fosse mirata e rivolta proprio nei confronti delle due bambine. "Prima ha provato a giustificarsi - dice la titolare dello stabilimento balneare di cui non riportiamo il nome per tutelare la privacy delle vittime minori - dicendo che voleva solo sciacquarsi in mare perché aveva il costume pieno di sabbia, ma secondo alcuni avrebbe anche detto di voler mostrare alle bambine ‘le cose belle del mondo’". "Non ci ho dormito tutta la notte - riprende la donna, visibilmente scossa - perché non è accettabile che un uomo di quell’età dica certe cose a due bambine. Siamo stati costretti a tenerlo chiuso in cucina fino all’arrivo dei carabinieri, affinché la situazione non degenerasse".

L’uomo denunciato non è un cliente abituale dello stabilimento anche se avrebbe già frequentato la spiaggia in altre occasioni come cliente di un vicino campeggio. Gli inquirenti dovranno ora approfondire le condotte del cinquantunenne, che è incensurato e che secondo molti testimoni avrebbe comunque rivolto le sue attenzioni morbose proprio nei confronti delle due undicenni provando addirittura, quando era già senza costume, a invitarle ad andare in acqua con lui per fare il bagno. Dettagli e testimonianze, comprese quelle dei gestori del lido, che ora sono al vaglio dell’autorità giudiziaria e che rischiano di aggravare significativamente la posizione del nudista. "Quanto è accaduto è inaccettabile - conclude la titolare dello stabilimento - e solo la rapidità di intervento del nostro personale ha evitato che una situazione ben peggioree consentisse l’intervento rapido dei carabinieri".

Gab. Mas.