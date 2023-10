Si riunisce il consiglio comunale

Nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale di Pisa, oggi dalle 14.30, l’assemblea cittadina discuterà di numerose questioni. All’ordine del giorno vari questiontime tra cui quello del consigliere Ciccio Auletta sull’area ex Cisam e sulle bonifiche necessarie per il reattore nucleare, in relazione anche ai rischi paventati, in caso si terremoto, dal presidente del Parco Lorenzo Bani. Poi, introdotto da una relazione del sindaco Conti, verrà discusso e posto in votazione il “bilancio consolidato del gruppo Comune di Pisa”, cioè il bilancio anche delle numerose partecipate come Sepi, Pisamo etc. Prevista anche la designazione dei consiglieri che faranno parte del Comitato cittadino del trofeo delle Repubbliche Marinare e del Comiato comunale dello sport.