Si rinnova il premio ’Il Morione’: "Valorizziamo il corteo storico"

Si rinnova uno dei tradizionali momenti del Giugno Pisano con il premio Il Morione, organizzato dall’Associazione Amici del Gioco del Ponte, con il patrocinio di Confesercenti Pisa ed il sostegno dell’agenzia Abc Unipolsai e del Corpo Guardie di Città, giunto all’edizione numero 37. Il premio prende nome dalla rappresentazione scultorea bronzea del "Morione", il copricapo militare indossato dai combattenti del Gioco del Ponte. Istituito nel 1987 per gratificare i figuranti del corteo storico, premia ogni anno uno specifico personaggio o gruppo di Tramontana e di Mezzogiorno ma anche del corteo dei giudici. Dal 1988 questo riconoscimento è stato unito al "Morione d’onore" che invece vuole premiare persone, enti od istituzioni che si sono distinte per aver cooperato concretamente per la realizzazione e la buona riuscita del Gioco del Ponte.

"Il premio consta di due sezioni - spiega Stefano Gianfaldoni, presidente dell’Associazione Amici del Gioco del Ponte -. Con il ‘Morione’ intendiamo sensibilizzare maggiormente i personaggi del corteggio storico a ben figurare, giudicando la migliore e più consona impersonificazione del ruolo assegnato e il maggiore rispetto per il contesto storico-rievocativo".

"Con il ‘Morione d’Onore - Premio Umberto Moschini’, in memoria del compianto fondatore della associazione, si intende ringraziare pubblicamente chi ha operato ed ha concretamente contribuito al successo e quindi alla continuità del Gioco".

Per l’edizione 2024 il riconoscimento andrà per quanto riguarda le due Parti al miglior paggio porta fiamma della magistrature di Mezzogiorno e di Tramontana ed al miglior nobile al seguito, per quanto riguarda il corteo dei giudici, la sfida sarà tra i tre cavalieri di S. Stefano. La decisione sarà affidata alla giuria così composta: Massimo Del Grande, Gennaro Oliva, Gianfranco Cini, Massimo Catastini, Sergio Simi, Sonia Pelosini, Mario Messerini, Gabriele Guidi, Elisabetta Conti, oltre ai rappresentanti delle testate giornalistiche locali. L’assegnazione del "Morione d’Onore - Premio Umberto Moschini" è, invece, rimessa alla scelta insindacabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e sarà effettuata solo qualora venga individuato un soggetto meritevole del riconoscimento in oggetto. La cerimonia di premiazione si terrà a settembre 2024.

Michele Bufalino