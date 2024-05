Si ferma il sogno della Primavera

Dopo quella della prima squadra, termina anche la stagione della Primavera del Pisa. Si interrompe al primo turno dei playoff il sogno promozione in Primavera1 per i giovani nerazzurri di mister Matteo Innocenti, fermati soltanto ai calci di rigore dal Venezia di mister Hernandez. Pisa che esce a testa alta, altissima e anzi con tanti rammarichi, avendo condotto la gara per gran parte del tempo, mostrando pericolosità in fase offensiva con Buffon e Raychev, fino a passare in vantaggio al settimo minuto del secondo tempo supplementare grazie a un gol di Sapola. Quando tutto sembrava ormai indirizzato verso un successo, un gol nel recupero di Alves Rodrigues manda la maratona (centotrentadue i minuti giocati totalmente tra regolamentari, supplementari e recupero) ai calci di rigore. Nella sequenza dagli undici metri, è stato decisivo l’errore di Frosali, il cui tiro è stato parato da Pürg . A festeggiare è il Venezia, che in semifinale affronterà il Benevento. L’altra semifinale vedrà affrontarsi Udinese e Ascoli. Una stagione terminata con la consapevolezza di un grande percorso di crescita per la squadra di Innocenti, a dimostrazione di una crescita importante del settore giovanile nerazzurro, che ha visto crescere giocatori come Coppola, Vukovic, Raychev, Trdan e Sala, che ha raggiunto l’esordio in prima squadra. Così, anche la prossima stagione i giovani nerazzurri disputeranno il campionato di Primavera2, terminato questa stagione al quarto posto dietro a Cesena, Benevento e Napoli.

Lorenzo Vero