Shuttle bus non idonei. Da rifare la gara di Toscana Aeroporti

Il Tar della Toscana, accogliendo il ricorso proposto dalla società Galileo Compagnia Pisana Autoservizi Turistici srl, ha annullato la gara che assegnava a un’altra società, la Trotta Bus Service, il servizio di shuttle dall’aeroporto pisano dopo la gara europea bandita da Toscana Aeroporti e condannato sia la società inizialmente aggiudicataria e la società aeroportuale al pagamento delle spese di giudizio (complessivamente fissate in 10 mila euro) a favore della Galileo Compagnia Pisana Autoservizi Turistici. I giudici amministrativi hanno infatti dato ragione ai ricorrenti spiegando nella sentenza che la Trotta Bus Service non avesse mezzi idonei ad eseguire il servizio richiesto nel capitolato di gara da qui la decisione del tar di "annullare l’aggiudicazione in favore della Trotta Bus Service, nonché tutti gli atti ad essa collegati; trattandosi di procedura che vede la ricorrente utilmente inserita in graduatoria al secondo posto e, non essendo stata documentata in giudizio la stipulazione del contratto, la domanda della ricorrente di affermare il diritto della stessa ad ottenere l’aggiudicazione della procedura di gara, fatti salvi i controlli previsti dalla legge".