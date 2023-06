Sfuma l’ipotesi bis per la Bonsangue in giunta "Non tradirò la fiducia dei miei elettori"

Chi sarà il rappresentante di Forza Italia nella prossima Giunta? Lo deciderà il sindaco Michele Conti, sulla base delle proposte che arriveranno dal partito di Berlusconi, ma l’ipotesi di un bis anche per Raffaella Bonsangue, ex vicesindaco, oggi è molto più improbabile.

Per stessa ammissione della coordinatrice provinciale azzurra che ha affidato le sue riflessioni a una lunga nota nella quale, tra l’altro, ha scritto: "Valuterò con grande attenzione la concreta possibilità di poter adempiere nel modo più esaustivo agli incarichi che mi si vorrebbe eventualmente conferire rispetto a quelli da me rivestiti a livello nazionale, intendendo sempre privilegiare gli interessi dei cittadini". Il riferimento è agli incarichi che da inizio anno le sono stati affidati dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani: consigliera giuridica del ministro per il diritto internazionale e rappresentante titolare del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in seno all’Assemblea dell’Osservatorio Nazionale per l’Integrazione delle Politiche per la Parità di Genere. Incarichi che, secondo Bonsangue, sono "un’occasione anche per la nostra città, il nostro territorio, mettendomi, da subito, a disposizione per far conoscere le opportunità e i programmi di sviluppo e internazionalizzazione offerti dal ministero".

Inoltre, l’ex vicesindaco ha anche ricordato di essere stata responsabile di 8 deleghe e che, in virtù di queste due nomine, ha rinunciato "pur non essendovi obbligata per alcuna ragione, a percepire l’indennità di spettanza sin dallo scorso febbraio pur senza fare venir meno il mio impegno e la mia disponibilità quando il sindaco, i vertici del mio partito e la base locale mi hanno chiesto di candidarmi alle elezioni amministrative appena concluse".

Di sicuro, però, la coordinatrice nazionale azzurra non rinuncerà allo scranno in consiglio comunale: "Non tradirò - ha concluso - il mandato fiduciario che gli elettori mi hanno conferito, consentendomi di essere eletta nel consiglio comunale di Pisa, mandato che onorerò avendo a cuore solo e unicamente il loro interesse". Per la Giunta però a questo punto, pare di capire, si aprono scenari diversi. Da Forza Italia non si sbilanciano, ma l’impressione è che nella rosa dei possibili nomi da proporre a Conti quello che potrebbe avere maggiori chances di nomina è quello di Riccardo Buscemi, consigliere comunale da 25 anni e a questo giro rimasto fuori dalla Sala delle Baleari, anche per colpa di una performance elettorale piuttosto deludente del suo partito (fermatosi appena al 3%). Oggi il suo ritorno nelle stanze dei bottoni è più probabile.

Gabriele Masiero