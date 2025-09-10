"Sfida difficile?. Mi piace"

Una volta fu il civismo, Angelo Ciavarrella, ex consigliere comunale eletto con la lista moderata e centrista Pisa al centro e ora passato alla Lega, ha abbandonato l’eloquio misurato di questi anni per sposare a pieno la retorica politica del generale Roberto Vannacci, sulle orme del quale si è mosso proprio per aderire al Carroccio, incassando infatti la candidatura alle elezioni regionali nella lista della Lega nel collegio pisano proprio in quota del vicesegretario nazionale leghista, insieme alla collega di partito e di banco a Palazzo Gambacorti, Maria Grazia Bellomini. E così, annunciando formalmente la sua corsa in questa campagna elettorale d’autunno, ha scelto termini quali "marcia" e "decima" per indicare la X da apporre sul proprio nome e quello della collega per ottenere la preferenza in pieno stile vannacciano.

"Continua la marcia di avvicinamento alle elezioni regionali 2025 – ha scritto con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook – e a Pisa, in quanto capoluogo, abbiamo presentato la squadra al completo che lotterà per strappare la regione alla sinistra! Ringrazio la Lega per avermi lanciato nella mischia e il generale Roberto Vannacci per avermi assegnato il numero 8 in lista ben sapendo che mi piacciono solo le sfide difficili. Adesso sapete che il 12 e 13 ottobre a Pisa e provincia dovrete fare una Decima sui numeri 7 (quello di Maria Grazia Bellomini, ndr) e 8".