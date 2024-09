Settimana Europea della Mobilità: gli appuntamenti del 22 settembre

Pisa, 19 settembre 2024 – Proseguono domenica 22 di settembre gli eventi organizzati da Pisamo, con il patrocinio del Comune di Pisa, per la Settimana Europea della Mobilità 2024. Torna l’appuntamento tanto amato dalla cittadinanza della colazione sul Ponte di Mezzo, organizzata in collaborazione con Confcommercio.

A partire dalle 9 sarà possibile fare colazione gratuitamente sul Ponte di Mezzo e di godere di una passeggiata sui lungarni Pacinotti, Gambacorti, Mediceo e Galilei, ovviamente chiusi al traffico veicolare nel “World Car Free Day”.

A sottolineare la grande potenzialità offerta dall’anello centrale dei lungarni chiusi al traffico, nella stessa mattina di domenica, a partire dalle 9, gara di Miniduathlon organizzata in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Pisa. La grande novità di quest’anno è l’aperitivo organizzato sul Ponte di Mezzo.

Sarà il pisano Giorgio Bargiani, celebre e premiato mixologist del prestigioso Connaught di Londra – nominato miglior bar del mondo ai World’s 50 Best Bars 2020 e 2021, vincitore anche del premio di International Bartender of the Year 2023 a Tales of The Cocktail Spirited Award – a guidare il suo staff a partire dalle ore 18 per un aperitivo da gustare sul Ponte di Mezzo al tramonto. Questo evento prevede un contributo di 5 euro a cocktail.

CHI è Giorgio Bargiani. Assistant Director of Mixology, The Connaught, Londra, Giorgio Bargiani è una delle figure più in vista sulla scena della mixology mondiale, vincitore anche del premio di International Bartender of the Year 2023 a Tales of The Cocktail Spirited Awards. Il legame di Giorgio con il settore della ristorazione e del bar affonda nelle sue radici nella tradizione della sua famiglia con la storica osteria Alle Bandierine nel cuore di Pisa.

Durante e dopo la laurea, Giorgio intraprende il suo percorso in bar e locali della Toscana per poi approdare all’hôtellerie di lusso allo Spledido di Portofino e successivamente a Le Manoir aux Quat’Saison di Oxford. Approda al tanto ambito Connaught Bar di Londra sotto il mentore Ago Perrone nel 2014, dove si distingue subito grazie al suo carisma e alla sua determinazione. Grande spirito innovativo e comunicatore, Giorgio diventa velocemente il braccio destro di Perrone. La sua impronta sul Connaught Bar si nota attraverso le innovazioni degli ultimi anni durante i quali il duo Perrone Bargiani ha continuato a creare e stupire, nel settore del bar ed oltre. Fra i riconoscimenti personali, Giorgio è stato incluso nella prestigiosa lista 30 Under 30 della piattaforma Code Hospitality nel 2019 e nominato come Miglior Bartender Italiano all’Estero ai Bargiornale Awards 2020. Dal 2021, Giorgio collabora con 1757 Vermouth di Torino di Casa Cinzano come Global Brand Advocate.