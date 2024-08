Settembre Calcesano 2024, oltre cinquanta eventi in un mese

Calci (Pisa), 29 agosto 2024 - Sono oltre cinquanta le iniziative che, raccolte in un unico cartellone dalla Compagnia di Calci in collaborazione con l’amministrazione comunale, compongono il “Settembre Calcesano”, titolo che richiama alla memoria gli eventi che venivano organizzati una quarantina di anni fa, nello spazio dove oggi sorge il campo sportivo. Dalle ricorrenze storiche alle passeggiate sul Monte Pisano, dalla musica alle iniziative culturali, dai workshop alle tradizioni gastronomiche, passando per lo sport e le visite ai musei, il Settembre Calcesano 2024 offre ogni giorno più di un buon motivo per vivere e scoprire la Valgraziosa.

GHIMENTI E RICOTTA - "Ringraziamo la Compagnia di Calci per aver fatto da coordinamento – commentano il sindaco, Massimiliano Ghimenti, e la vicesindaca con delega all'associazionismo, Valentina Ricotta – e tutti gli enti e le associazioni che si adoperano ogni giorno per rendere Calci un luogo vivo, interessante, piacevole e attrattivo. Impossibile fare l'elenco di tutti gli organizzatori, perché gli appuntamenti in programma sono davvero tanti e, tra l'altro, siamo più che certi se ne potranno aggiungere altri nel corso del mese. Per questo invitiamo tutti a segnalarci eventuali nuovi eventi e soprattutto a consultare periodicamente il calendario, in costante aggiornamento, pubblicato sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della Compagnia di Calci". "Come Compagnia di Calci – così il presidente dell'associazione, Ferruccio Bertolini - abbiamo organizzato il Settembre Calcesano che era in voga a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Lo scopo del Settembre Calcesano è quello di ricordare il 1 settembre 1944, giorno in cui Calci venne liberato dall'occupazione nazifascista. Abbiamo coordinato e coinvolto il Comune di Calci, l'Anpi, le Associazioni, le Aziende Agricole, i Musei della Certosa, il Centro Commerciale Naturale, l'Unità Pastorale realizzando tutti insieme un programma con ben 51 iniziative che spaziano dalla musica, alle degustazioni, alle visite guidate, agli itinerari a cavallo e con gli asini, allo sport, yoga, presentazione di libri, mostre e conferenze che ricordano la resistenza e la liberazione del territorio pisano". Il calendario completo è disponibile alla pagina Settembre Calcesano 2024.

M.B.