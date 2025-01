Sette corse in programma. Tre sono sugli ostacoli

La varietà del programma non mancherà in questa prima domenica dell’anno: quattro saranno infatti le corse in piano e tre quelle in siepi. Il premio “Filiera Ippica Toscana” è una condizionata per femmine sulla distanza dei 1500 metri che ha raccolto al via sette buone performer, spesso protagoniste dell’annata ippica appena conclusa E’ il caso di Deadline, non più giovanissima (7 anni) ma sempre cavalla combattiva e dotata di classe. Anche Aristovic sembra aver trovato il giusto passo dopo un avvio incerto e le molte speranze che aveva destato all’esordio in Italia. La Filiera Ippica costituisce una realtà importante per la Toscana che ospita, fra le regioni italiane, il maggior numero di cavalli. Sono rappresentate razze diverse che originano varie attività sportive ed economiche. Fra le altre corse in piano va ricordato il premio dedicato a Lionello Milani - la corsa è una maiden sui 1200 metri - che fu un ottimo fantino e poi anche trainer. L’ippodromo di San Rossore lo ricorda soprattutto come il vincitore del premio “Pisa” in due occasioni che all’epoca destarono clamore: nel 1960 allorché, in sella a Origano, riuscì a battere il favoritissimo Pollard appartenente alla razza Dormello Olgiata, due anni dopo quando, in sella ad Aernen, batté di nuovo un altro favoritissimo della Dormello che rispondeva al nome di Masaccio. Passando dalla storia, sempre affascinante, delle vicende ippiche alla concretezza del pronostico, nel campo molto qualitativo offerto oggi dai velocisti potremmo assistere a uno scontro furibondo fra Momento Giusto, Ottanese e Chiaroscuro senza dimenticare che Liborio torna sulla distanza preferita e venderà cara la pelle. Nel programma del pomeriggio festivo figurano anche tre corse in ostacoli, esigenza di calendario poiché le giornata dei Grandi Premi si stanno avvicinando e si impongono corse di preparazione. Fra le tre corse spicca il ben dotato steeple chase “Prova di Assaggio”. La prova è riservata ai cavalli di 4 anni sulla distanza dei 3500 metri che per la prima volta affrontano gli ostacoli alti: Excellent Tango e Khabib hanno buone chance in un campo peraltro molto omogeneo fra soggetti che devono ancora ben dimostrare le loro reali possibilità. Sono inoltre programmate nel pomeriggio due corse pony – junior e senior – che si disputeranno fra la 1^ e la 2^ corsa e fra le 3^ e la 4^.

Sette corse in programma, si inizia alle 13,30; questi i nostri favoriti: I corsa (steeple chase): Excellent Drasgo e Khabib; II: Aleter Lucky Love; III (siepi): Night of Dream, Hidden Girl; IV: Zanini, Magic, Novelero; V: Deadline, Aristovic; VI; Momento Giusto, Ottanese, Chiaroscuro; VII: L’Incoreggibile, Kodiac Blue, Rocchetta