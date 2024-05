Sesta Porta continua a crescere. "Mds" apre il proprio punto vendita

Si è tenuta nei giorni scorsi, al primo piano della Sesta Porta l’inaugurazione del primo punto vendita pisano dell’azienda "MDS. srl. MDS". L’azienda, nell’occasione ha festeggiato anche il suo ventesimo anno di attività. La ditta lavora nel settore termo idraulico e grazie alla collaborazione con Seac si è specializzata nel campo delle energie rinnovabili. "Il nuovo punto vendita – spiegano i responsabili – ha la facilità di proporre alla clientela la sostituzione di pannelli fotovoltaici, pompe di calore ed infissI attraverso incentivi finanziati dall’Unione Europea, garantendo alla clientela un prezzo molto competitivo. La proprietà ci tiene a ringraziare calorosamente Fabio Calarca ed Alessio Ascione, proprietari di Seac e Matteo Accorroni proprietario dell’azienda Accorroni produttrice di pompe di calore made in Italy".

"Inoltre ringraziamo per la disponibilità Patrimonio Pisa, il condominio Sesta Porta, il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio e il presidente della Provincia Massimiliano Angori, il team di Caterina Weddings per il supporto nell’organizzazione, Aurora Catering per il food e beverage, Dj Baro per la musica".