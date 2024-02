Servizio Civile 500 euro al mese

Mancano poche ore alla scadenza del termine per accedere ad uno dei 38 posti messi a disposizione dall’Azienda Usl Toscana nord ovest per il progetto “ECCOMI: ti guido nel Pronto Soccorso” di servizio civile universale retribuito con un assegno mensile pari a 507,30 euro. Il Progetto si propone di offrire un servizio di prima accoglienza, informativa, educativa e di orientamento all’utente, prevalentemente fragile, che accede alle strutture di Pronto Soccorso affinché termini il percorso diagnostico e di cura. I posti disponibili sono dislocati nei Pronto Soccorso degli ospedali di Massa, Pontremoli, Fivizzano, Versilia, Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Pontedera, Volterra, Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. Gli interessati devono inoltrare domanda entro e non oltre le 14 di domani esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “www.uslnordovest.toscana.it” https://domandaonline.serviziocivile.it indirizzandola direttamente all’Ente Azienda USL Toscana nord ovest, codice accreditamento SU00503, che realizza il progetto “ECCOMI: ti guido nel Pronto Soccorso”.

Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13: - ai numeri telefonici 0587-273.599 oppure 348-06.55.746 - alle e-mail [email protected] e [email protected].