Servizi: pubblicato il bando di gara per la cessione di Amicobus

Cascina (PI), 10 marzo 2025 – È stata pubblicata sulla piattaforma Start la gara di appalto per la cessione delle quote della società partecipata Amicobus s.r.l. e per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per i comuni di Cascina e Calci. Le aziende interessate hanno tempo fino al 14 aprile 2025 per presentare la documentazione necessaria per partecipare alla gara. “Abbiamo attivato un iter complesso, che comprende sia l’assegnazione del servizio che la cessione dell’azienda” ha detto Michelangelo Betti, sindaco di Cascina.

“Visto il quadro normativo, abbiamo ritenuto che questo fosse il percorso che garantisce in maggior misura sia i lavoratori che gli utenti, quindi famiglie e alunni dei nostri istituti comprensivi. E la prosecuzione del servizio non riguarda solo il trasporto verso le scuole, ma interessa anche i trasferimenti legati alle altre attività didattiche, dalle palestre alle uscite. L'obiettivo è quello di arrivare pronti al nuovo anno scolastico, mantenendo il servizio e anche chiedendo al nuovo gestore di investire sul parco mezzi”.

“Non posso non stigmatizzare come la Legge Madia ed il combinato disposto con altre normative ci abbiano di fatto obbligati, come Comune di Calci, ad intraprendere questa via – ha aggiunto Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci –. Non ho difficoltà a dire che avremmo fatto a meno di attivare la procedura, ma purtroppo siamo costretti ad applicare la legge. Pertanto ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro che stanno svolgendo anche perché la procedura che è stata scelta, al fine di garantire maggiormente i lavoratori oltre alla continuità del servizio, è certamente molto più complessa da gestire. Auspichiamo un buon esito”.

I Comuni di Cascina e Calci, che detengono rispettivamente il 90% e il 10% delle quote di Amicobus, si sono visti costretti a mettere in dismissione la società visto che nel triennio 2021-2023 questa ha conseguito un fatturato medio inferiore alla soglia di 1 milione di euro rilevante ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalla Legge Madia. Questo nonostante i numerosi tentativi operati dai due Comuni per promuovere varie azioni volte all’ampliamento della compagine sociale con i Comuni limitrofi.

Dovendo pertanto procedere alla gara di appalto per la cessione delle quote della società partecipata Amicobus e per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per i comuni di Cascina e Calci, i due comuni hanno proseguito la strada della cooperazione, definendo con un accordo regole condivise per la co-progettazione del servizio e la predisposizione della documentazione di gara. Si è dunque arrivati a formulare un’unica gara a doppio oggetto per la cessione delle quote di Amicobus e per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per i due comuni per 9 anni scolastici. L’operatore economico dovrà rilevare i mezzi di proprietà del Comune di Cascina o acquistati tramite leasing da Amicobus e attualmente utilizzati per il servizio di trasporto scolastico.