Servizi educativi: festa per l’apertura dei nidi con il giorno dell’accoglienza

Pisa, 10 settembre 2024 – Nella mattinata di lunedì lunedì 9 settembre è partito il nuovo anno educativo per i nidi d’infanzia del Comune di Pisa. In occasione della prima giornata di riapertura del servizio, in cui in tutte le strutture si è tenuta la Festa dell’accoglienza per le famiglie, l’assessore alle politiche educative Riccardo Buscemi ha fatto visita all’asilo nido di via Derna in centro storico, per augurare un buon inizio dell’anno educativo a famiglie, educatrici e personale.

La struttura di via Derna è stata riconvertita da ex centro diurno ad asilo nido comunale, per ospitare temporaneamente i bambini del nido Toniolo a Porta a Lucca che è oggetto di lavori di demolizione e ricostruzione con i finanziamenti PNRR. Sarà attiva durante i due anni educativi di durata dei lavori, ma successivamente, come ha spiegato l’assessore Buscemi “l’obiettivo è quello di trasformare i posti nido da provvisori a definitivi, svolgendo ulteriori lavori di adeguamento all’interno della struttura dotata anche del giardino interno, in modo di aumentare l’offerta educativa”.

“Diamo il benvenuto a bambini e famiglie che iniziano il nuovo anno educativo negli asili nido della città. In tutte le strutture le attività dei primi giorni dell’anno sono improntate a garantire piena accoglienza alle famiglie che usufruiscono di un servizio di fondamentale importanza. La macchina organizzativa del Comune non si è mai fermata per garantire al meglio la ripartenza del servizio e per ridurre al massimo i disagi per le famiglie dovuti ai lavori in corso in 5 strutture comunali, che verranno completamente rinnovate grazie ai fondi PNRR. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che concorrono al buon funzionamento del servizio, educatori, genitori, ausiliari, uffici del Comune: facciamo tutti parte di un’unica comunità in cui ognuno di noi porta il suo contributo che è importante e prezioso. Auguro a tutti, in particolar modo ai bambini, un buon inizio del nuovo anno educativo”.

“Anche per quest’anno – conclude Buscemi - in tutti i comuni della Toscana si è registrata un’impennata delle domande per effetto della misura della Regione Nidi Gratis. I Servizi educativi del Comune di Pisa hanno lavorato intensamente per mettere a disposizione il maggior numero possibile di posti nido accreditati per la misura regionale e ridurre il numero della lista di attesa che al momento è composto da 83 bambini. Nel lungo periodo, in virtù delle ristrutturazioni finanziate dal PNRR e della riorganizzazione degli spazi di via Derna, contiamo di arrivare ad azzerare l’attuale lista di attesa”.

I NUMERI DELL’OFFERTA EDUCATIVA. Nell’anno educativo 2024-25 sono 7 i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Pisa a cui si aggiungono 5 nidi a gestione indiretta; oltre a questi a Pisa ci sono 13 nidi d’infanzia privati che sono stati autorizzati o accreditati dal Comune. L’offerta educativa pubblica è di 500 posti nido. A questi si aggiungono oltre 300 posti nelle strutture private, per un totale complessivo 25 strutture nido d’infanzia e oltre 800 posti nido.

ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2024-25. A fronte di 633 domande di iscrizione ricevute (di cui 235 vecchi iscritti, 138 nuovi iscritti lattanti e 260 nuovi divezzi), sono stati assegnati inizialmente 467 posti; a seguito delle rinunce o dei ritiri pervenuti, la lista di attesa aggiornata al 31 agosto è di 83 bambini. Bisognerà comunque attendere inserimenti e primo mese di frequenza per avere i dati definitivi. La Direzione Servizi Educativi procederà con cadenza quindicinale ad assegnare i posti che si renderanno disponibili.

ORGANIZZAZIONE CALENDARIO E ORARI. Il calendario dei servizi educativi prevede un rientro graduale dei bambini e un orario ridotto fino a venerdì 11 ottobre, con servizio a tempo pieno che sarà disponibile a partire da lunedì 16 settembre. Nel dettaglio la ripresa delle attività sarà così organizzata: per i bambini e le bambine già frequentanti dal 10 al 13 settembre con orario di entrata dalle ore 8 alle ore 9, orario di uscita dalle ore 12 alle ore 12.30 (senza servizio pranzo); da lunedì 16 settembre a venerdì 11 ottobre: orario di entrata dalle ore 7.40 alle ore 9.30, orario prima uscita dalle ore 13 alle ore 13.30, orario seconda uscita dalle 15 alle 15.30; da lunedì 14 ottobre: orario completo 7.40-15.30 per la sezione dei piccoli e 7.40-16.30 per la sezione dei medio-grandi con uscita intermedia per il tempo corto dalle 13 alle 13.30.

PER I BAMBINI E LE BAMBINE CHE FREQUENTANO PER LA PRIMA VOLTA. I bambini nuovi iscritti frequenteranno a partire dalla data di inizio dell’ambientamento, che sarà concordata con il personale educativo, secondo il criterio della graduatoria, nel periodo compreso dal 9 settembre all’11 ottobre, secondo un “progetto ambientamento” che in un’ottica di ricerca e sperimentazione i nidi d’infanzia del Comune di Pisa svolgono (progetto di ambientamento partecipato). Presso i due Nidi d’Infanzia San Biagio e Albero Verde sarà proposta anche per quest’anno la possibilità dell’orario prolungato fino alle 18.

BANDO NIDI GRATIS. La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha riaperto il bando Nidi Gratis per l'Anno Educativo 2024-2025 a sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia. Hanno presentato domanda i nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, che abbiano già effettuato l’iscrizione ad un nido ed abbiano l’effettiva assegnazione del posto, con un ISEE fino a 35mila euro. Le domande presentate ed ammesse a finanziamento per il Comune di Pisa ammontano a 294 per un importo finanziato dalla Regione pari a 773.211 euro.