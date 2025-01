Servizi: arriva un nuovo Punto Digitale Facile all’ex Circoscrizione 4

Pisa, 15 gennaio 2025 – ANCoS Pisa amplia i propri servizi aprendo un nuovo Punto Digitale Facile presso la sede dell’ex Circoscrizione n. 4, in via Fratelli Antoni n. 1. L’iniziativa, partita ufficialmente mercoledì 8 gennaio, offre assistenza digitale gratuita ai cittadini per agevolare l’accesso e l’utilizzo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Presso il nuovo punto, i cittadini possono ricevere supporto per attività come la richiesta di certificati anagrafici o del passaporto, la compilazione di domande per bonus, e l’attivazione dello SPID.

“Con questo nuovo Punto ampliamo la nostra presenza sul territorio del Comune di Pisa per dare un ulteriore luogo ai cittadini che desiderano ricevere un aiuto concreto a chi ha difficoltà con le moderne tecnologie digitali” ha dichiarato Michele Mezzanotte, presidente di ANCoS Pisa.

ORARI DI APERTURA. Il Punto Digitale Facile di via Fratelli Antoni n. 1 sarà operativo ogni mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. Rimane attivo anche il Punto Digitale Facile di via Carlo Matteucci n. 36, aperto: dal lunedì al giovedì: dalle 9 alle 12, e lunedì, martedì e giovedì: dalle 15 alle 18.