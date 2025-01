Servillo alla Città del Teatro

Sabato 25 gennaio alle 21, la sala Franca Rame e Dario Fo della Città del Teatro di Cascina sarà il palcoscenico di un evento straordinario: “Presentimento”, lo spettacolo-concerto che celebra la canzone classica napoletana con la maestria di Peppe Servillo e il talento degli archi del Solis String Quartet. Un omaggio raffinato alla tradizione napoletana a tre anni di distanza dal successo d "Spassiunatamente", Peppe Servillo e il Solis String Quartet tornano con un nuovo progetto che rappresenta un naturale prosieguo di quella ricerca musicale. Presentimento esplora un vasto repertorio della canzone napoletana, abbracciando autori come Viviani, E.A. Mario, Cioffi/Pisano e molti altri, in un viaggio emozionante che collega passato e presente. Da “Scalinatella” a “Mmiez’o grano”, fino a “M’aggia curà”, lo spettacolo non si limita a riproporre i brani: li trasforma, li reinventa, intrecciando melodia, teatralità e interpretazione per regalare al pubblico un’esperienza che coinvolge la mente, l’anima e il cuore. La voce calda e intensa di Peppe Servillo, celebre per la sua profondità espressiva, si fonde perfettamente con il suono vibrante e versatile del Solis String Quartet – formato da Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello e chitarra). Questo incontro tra vocalità e archi dà vita a un’interpretazione elegante e accessibile, che sa valorizzare la grandezza della tradizione napoletana proiettandola in una dimensione contemporanea. Più di un semplice concerto, "Presentimento" è un inno alla ricchezza culturale di Napoli, un racconto musicale che ne esalta la vocazione a essere una capitale europea della cultura. Ogni brano è un tassello di un mosaico che racconta la città come luogo di passioni, sogni e resistenze. Domenica 26 gennaio alle ore 17, nella Sala Margherita Hack, torna la magia della rassegna “Domenica a Teatro” con uno spettacolo per tutta la famiglia.

Domenica, invece, alle 17, spazio allo spettacolo per bambini con "Lea. Un’altra giornata emozionante", avventura teatrale che incanta grandi e piccoli, a partire dai 4 anni. Scritto, diretto e interpretato da Elena Colombo e Adalgisa Vavassori, lo spettacolo offre uno sguardo unico e giocoso sul mondo delle emozioni attraverso gli occhi di una bambina. Un’occasione perfetta per passare una domenica pomeriggio diversa, immergendosi in una storia che parla al cuore di tutti,emozionante e coinvolgente che saprà far ridere, riflettere e commuovere.