Serena Altavilla live al Teatro Nuovo di Pisa

La cantautrice Serena Altavilla

Pisa, 9 marzo 2023 - La fragilità come punto di rottura, poi di rinascita: questo è il cuore pulsante di “Morsa”, primo album della cantautrice Serena Altavilla, già attiva in numerose formazioni ben note del panorama alternativo italiano. L'appuntamento è per giovedì 9 marzo alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa. Ospite d'eccezione sul palco insieme a Serena Altavilla, la musicista Marina Mulopulos, il concerto live è il primo appuntamento della rassegna musicale di "Frequenze". "Morsa" è una trasposizione in chiave musicale di un viaggio autobiografico tra deja-vù e fantasmi passati, presenti e futuri. Il suo eclettismo, le sue capacità performative affinate nel corso delle parallele esperienze teatrali e la sua duttilità vocale l’hanno portata a collaborare nel corso degli anni, in studio e dal vivo, con Calibro 35, Mariposa, La Band del Brasiliano, Tundra Orbit e Il Complesso di Tadà e molti altri... Ingresso: 10 euro. Prevendite on line: https://www.ciaotickets.com/biglietti/serena-altavilla-live-morsa.