Senza assicurazione per due volte: a piedi

Beccato per due volte, senza assicurazione nel giro di un’ora, da due pattuglie diverse della polizia municipale a poca distanza. Così un 50enne pisano è rimasto a piedi. Non è il solo. Visto che in questi primi sette mesi del 2023, i guidatori sanzionati perché senza copertura assicurativa sono aumentati del 50%.

Il fatto. E’ successo sabato. L’uomo residente nella nostra città dall’aver a disposizione due mezzi, una macchina e un motorino, si è ritrovato senza nessuno in poco più di un’ora. Ha infatti incontrato sul suo percorso due posti di blocco-controllo specifici. In estate, quando aumenta il traffico, infatti, la polizia municipale fa particolare attenzione ai veicoli che circolano senza assicurazione. Situazioni sempre più in aumento. Per questo ci si avvale anche di sistemi di lettura targhe per verificare che assicurazione e revisione siano in regola. Circolare senza può essere molto pericoloso e, in caso di incidenti, la posizione si complica.

Il 50enne al mattino presto è stato fermato dagli agenti che hanno verificato la mancata copertura assicurativa da oltre 5 anni. Mezzo sequestrato e multa da pagare. Tornato a casa, ha preso stavolta il suo due ruote. Poco più tardi è salito in sella al suo scooter ma ha incontrato una nuova pattuglia, impegnata sempre nei controlli di polizia stradale. La seconda gli ha contestato, stavolta, la mancanza di assicurazione del motociclo da 4 anni.

Sequestrati entrambi i veicoli, sanzioni salate, quasi 2.000 euro e obbligo di assicurare entrambi i mezzi quanto prima.

I dati: rispetto al 2022, si registra un’impennata di oltre il 50% di veicoli sanzionati perché privi della copertura assicurativa obbligatoria.

Dal marzo ’22 a febbraio 2023 sono stati 356, invece, i mezzi non revisionati sorpresi a circolare sulle nostre strade. Nell’analogo periodo precedente (marzo ’21 - febbraio ’22) erano 91.

Le conseguenze. "La prima volta, dopo 4 anni dalla immatricolazione e poi ogni 2 anni, è necessario verificare il grado di sicurezza della propria vettura e non farlo comporta il rischio di una sanzione che può arrivare fin a 694 euro. La sanzione poi raddoppia se la revisione è stata omessa per più di una volta", fanno sapere dal comando di via Battisti. Attenzione deve essere fatta anche alle compagnie assicurative che devono essere serie e accreditate, occhio a quelle trovate online e sconosciute, scelte solo per risparmiare, potrebbe essere una truffa.

Antonia Casini