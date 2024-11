Scuola Pardi a Migliarino. Completato il primo lotto. Altri lavori per 1,4 milioni

Avanti tutta con il cantiere alla scuola primaria Pardi di Migliarino. "Il primo lotto, terminato nei mesi scorsi, ha riguardato l’intervento denominato ‘Asilo nido I cuccioli di Alfrido a Migliarino - Riqualificazione funzionale di edificio scolastico esistente finalizzato alla creazione di nuovi posti’, per complessivi 175mila euro, eseguito in parte con fondi Pnrr e in parte con fondi comunali – spiega il sindaco Massimiliano Angori – Il nido è ospitato al piano terra dell’edificio scolastico localizzato nella frazione di Migliarino, dove si trova anche la Scuola Primaria ‘Pardi’. Adesso, dopo che sono stati rintracciati gli opportuni finanziamenti, la struttura tecnica comunale sta lavorando per far partire le procedure per il secondo lotto di lavori, in tre stralci, che riguarderanno la primaria Pardi, secondo lotto del valore complessivo di 1,4 milioni di euro". "In particolare - aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Sara Giannotti – in questo mese di novembre sarà avviata la gara per il primo stralci di lavorazioni inerenti i lavori finalizzati all’antisismica, del valore di oltre 553mila euro, finanziati con l’avanzo di amministrazione dello scorso anno e risorse del bilancio corrente. A seguire, saranno predisposte le procedure per le lavorazioni inerenti il secondo stralcio dell’efficientamento energetico del valore di oltre 760mila euro, finanziato con delle procedure di liquidazione; e infine si darà corso alle procedure burocratiche inerenti il terzo stralcio relativo al fotovoltaico, del valore di oltre 105mila euro, da finanziare attraverso quote CTT e un apposito bando della Regione Toscana". "Si tratta di interventi di riqualificazione importanti – continua il sindaco Angori – per la primaria di Migliarino per cui il Comune va avanti a step, mano a mano che si ottengono le coperture economiche necessarie per un imponente quadro complessivo di lavori, che impegnano fortemente anche gli uffici tecnici comunali che devono far fronte a un’importante attività amministrativa. Un ringraziamento va alla struttura comunale che con le sempre minori risorse disponibili, sia in termini finanziari visti i tagli previsti dal Governo, sia in termini di risorse umane vista la reintroduzione del turnover per la PA al 75% dal 2025, riesce a far fronte a progettazioni di lavorazioni così determinanti per il nostro territorio".