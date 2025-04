Scuola, attività fisica e salute. Ciò che lo sport dà alla vita

La scuola. Luogo dove tutti siamo stati. Luogo che ha formato generazioni intere e che tutt’ora forma i ragazzi di domani. Luogo dove sono nate le nostre prime cotte, le prime amicizie, dove abbiamo ricevuto i nostri primi brutti e bei voti, conseguito successi e subito insuccessi. Luogo di cui prima o poi tutti sentiamo la mancanza, anche se difficile ammetterlo da studenti. Purtroppo però oggi molte scuole non si trovano in linea con la metodologia moderna, in quanto non si utilizzano metodi di insegnamento all’avanguardia. Spesso gli edifici scolastici sono fatiscenti e non hanno palestre adeguate per garantire lo svolgimento delle attività fisiche. La scuola non promuove in maniera sufficiente la salute degli alunni. Lo sport è importante nella vita di tutti i giorni, ma andrebbe praticato con frequenza, impegno e costanza, non solo perché promuove la salute, ma anche perché può essere una valvola di sfogo per i giovani alunni.

Alcuni alunni non possono permettersi di frequentare attività sportive pomeridiane per difficoltà economiche e sociali dei genitori. Per tale motivo se lo sport si svolgesse a scuola in maniera regolare, concederebbe a tutti pari opportunità di poter accedere a un’attività sportiva e non si creerebbero disuguaglianze sociali. Praticare sport con regolarità non solo aiuta i ragazzi a mantenersi in forma, ma migliora anche la loro qualità di vita, perché lo sport li sottrae ad altre attività non salutari (ad es. i videogiochi), favorisce l’accettazione personale, aiuta a stringere nuove amicizie, a rispettare le regole e, quindi, a essere più disciplinati.

La scuola, attraverso lo sport, che è uno strumento per favorire l’inclusività e la socializzazione, ha la missione di permettere a tutti gli alunni di fruire dell’offerta formativa, adeguandola alle esigenze peculiari di ognuno all’interno dell’ambiente scolastico. Anche l’ambiente scolastico merita pari tutela. Oggi come non mai rispettare l’ambiente è un punto fondamentale per la salvaguardia del nostro futuro e del nostro pianeta. Come la scuola può attivarsi per trasmettere a noi giovani alunni la cultura del rispetto dell’ambiente? Questo può avvenire non solo grazie a incontri organizzati dalla scuola con esperti nel settore, con la presenza nelle aule dei cestini appositi per la raccolta differenziata o con lezioni di educazione civica sull’argomento, ma anche educando i giovani alla cultura del rispetto.