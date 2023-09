Screening gratuiti anti epatite C

Giovedì 14 settembre, alla Casa della salute di via Garibaldi a Pisa, dalle 14 alle 18 fa tappa la campagna ‘TestiamoCi per l’Epatite C’, lo screening gratuito rivolto a chi ha tra i 34 e 54 anni. Il test si svolge in pochi minuti, con quello che comunemente viene chiamato ‘pungidito’, attraverso il prelievo di una goccia di sangue per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Così si possono identificare le infezioni asintomatiche e intervenire tempestivamente con terapia efficace. Lo screening è gratuito e non prevede né ticket né la prenotazione. L’iniziativa è inserita nella ‘Giornata della salute’ promossa, sempre giovedì 14 settembre, dalle 10 alle 18, dalla Casa della salute di via Garibaldi, con vaccinazioni, visite e test gratuiti senza prenotazione e senza appuntamento.