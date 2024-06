Scotto Festival Libri e satira

Conto alla rovescia per il "Pisa Scotto Festival", la rassegna patrocinata dal Comune di Pisa e dalla Fondazione Teatro di Pisa, che torna quest’anno con una serie di incontri che si terranno da lunedì fino al 27 giugno, a partire dalle 18. Il programma del festival è stato presentato ieri in conferenza stampa dall’assessore alla cultura Filippo Bedini, dalla presidente della Fondazione Teatro di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni e dalla direttrice artistica del festival, la giornalista Francesca Petrucci. "Una rassegna culturale per non rassegnarsi al ‘mainstream’ - ha osservato Bedini - con un programma ricco e vario. Si va dalle presentazioni dei libri ai talk show, da eventi musicali alle degustazioni delle eccellenze pisane organizzate da ‘I Pisani più schietti’". "Quest’anno - ha aggiunto Francesca Petrucci - abbiamo cercato di rivolgere uno sguardo particolare ai giovani, dando spazio a temi come lo sport, l’istruzione, la musica". Proprio quest’ultima sarà protagonista della prima serata con giovani cantautori sul palco tra cui Eleonora Pischedda, vincitrice della scorsa edizione di ‘Notti di Talento’, il talent show de La Nazione, e Michele Ammannati (direttore organizzativo di Notti di Talento). Tra gli appuntamenti da non perdere, si segnala l’incontro con il ministro dell’istruzione Valditara, il 21 giugno, che parlerà del mondo della scuola attraverso il suo libro ‘La scuola dei talenti’. Sarà ospite del ‘salotto culturale’ più suggestivo della città anche il reporter Fausto Biloslavo per ragionare sul mondo in guerra ‘tra verità e finzione’. Il 18 giugno sarà invece la volta del monologo di Gianluigi Paragone, dal titolo ‘Moderno sarà lei’.

Previsto nell’ambito della rassegna anche un dibattito sul tema dello sport e sulla valenza educativa, insieme all’assessore allo sport Frida Scarpa. Saranno ricordati i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, giovedì 20 giugno, con una tavola rotonda dedicata alla radio. In programma anche omaggi a Giacomo Puccini, per il centesimo anniversario dalla morte, e all’esploratore Marco Polo, il cui legame con la città è noto a tutti, per i 700 anni dalla morte. E, infine, arriverà anche il momento per prendere tutto e tutti meno sul serio con la satira non conforme di Osho, al secolo Federico Palmaroli. Per le degustazioni è necessaria la prenotazione da effettuare sul sito www.teatrodipisa.it.

S.T.