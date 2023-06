Scotto Festival Alluvione in Emilia La raccolta fondi

E’ "La sera dei miracoli" al Pisa Scotto festival. Oggi, al Giardino Scotto, alle 18.30, evento di raccolta fondi in favore dell’Emilia Romagna. Moderano Elisa Bani e Francesca Petrucci, direttrice artistica della manifestazione. Testimonial sarà Barbara Panzacchi, sindaco di Monghidoro, uno dei paesi più colpiti dall’alluvione con quasi 50 frane. La kermesse è promossa dal Comune di Pisa con la collaborazione del Teatro Verdi: la novità di questa terza edizione è il legame con la Pisaniana, coproduzione Circolo Culturale Filippo Mazzei e 50 Canale. Quest’anno è stato sposato un importante fine benefico. Molti degli ospiti chiamati sul palco del bellissimo giardino arrivano proprio dalla terra distrutta dal maltempo. E così a inaugurare gli incontri è stato il ferrarese Sgarbi, ma lunedí 12 interverrà anche Pierferdinando Casini, eletto al Senato nella sua città natale, Bologna. Testimonial d’eccezione sarà Barbara Panzacchi, sindaca di Monghidoro. Si avvicenderanno testimonianze e confronti accompagnati dalle note del più famoso cantautore bolognese grazie all’intervento di due musicisti d’eccezione: Edoardo Scalzini e Laura Moretto. Eduardo, pisano, si è diplomato alla Bsmt “Bernstein School of Musical Theatre” di Bologna, così come anche Lara.

Attoreproduttore e regista ma anche insegnante di canto e musical theatre a Bologna e a Torino. Saranno presenti anche il sindaco di Pisa Michele Conti e Gian Luca Galletti, politico bolognese, presidente dell’Ucid e già ministro dell’Ambiente dal 2014 al 2018, prima nel Governo Renzi e poi riconfermato in carica in quello Gentiloni. Una raccolta fondi è effettuata ogni sera in loco o tramite bonifico (IT76N0846114000000010985913), in maniera libera o acquistando per 10 euro una delle piante di peperoncino gentilmente offerte dall’Azienda L’Ortofruttifero o acquistando il libro “C’era una volta la politica” di PF. Casini il cui ricavato verrà interamente devoluto alla raccolta.

"Panzacchi ha accettato di venire a trovarci nella puntata di oggi per testimoniare con altri ospiti dalla stessa sua regione le difficoltà e le necessità dei territori emiliano romagnoli per ripartire", spiega Massimo Balzi presidente del Circolo Mazzei e produttore della Pisaniana.

Prossimi incontri: dopo il 12 giugno con Casini, il 13 giugno, stesso orario, "I Pisani Più Schietti allo Scotto: Tutti i colori del Sangiovese", degustazione di eccellenze del nostro territorio a cura di Fisar. Modera Elisa Bani (Unico evento a numero chiuso - 150 posti, prenotazioni su https:www.eventbrite.ite647348726467.), 14 giugno, sempre 18:30 - Pisa e il suo territorio: prospettive di sviluppo con i sindaci dei sei comuni dell’area Pisana. Durante gli appuntamenti ci sarà uno spazio librario a cura delle librerie Civico 14, Ghibellina e Fogola; il reportage fotografico è a cura di Nicola Gronchi ed Enrico Mangano. Gli eventi sono aperti a tutti e l’ingresso è gratuito.