Scoperta maxi piantagione di Canapa indiana

Pisa, 27 luglio 2024 – Scoperta e sequestrata una piantagione di Canapa indiana. Il blitz dei carabinieri di Bientina, con il supporto dei militari di Pontedera, è scattato alle prime luci dell’alba di ieri. Il bilancio è stato del sequestro di 187 piante di altezza variabile fino ad un massimo di tre metri, per un peso complessivo di oltre 82 chilogrammi; vari attrezzi idonei alla coltivazione (zappe, vanghe, trivella con motore a scoppio, tubi d’irrigazione, eccetera).

Le piante, dopo gli accertamenti e campionamenti del caso disposti dall’Autorità Giudiziaria, saranno distrutte mediante incenerimento. I militari stimano che”l’intera piantagione una volta raggiunta la migliore maturazione avrebbe potuto produrre circa 30 (trenta) chilogrammi di Marijuana (in media circa 150 grammi/pianta) determinando così un valore alla vendita, nell’illecito mercato dello spaccio di stupefacenti, non inferiore ai 120mila euro”. Le indagini sono tuttora in corso con il fine di identificare le persone responsabili della coltivazione illegale della piantagione.