Scippata tre volte in un anno: "È successo nel parcheggio di un grande supermercato"

"Derubata per tre volte dopo aver fatto la spesa". Lo sfogo di un uomo sulla pagina "Sei di Pisa se". "Mia madre è stata scippata per la terza volta nel parcheggio di un grande supermercato a Pisa. Prima o poi la faranno anche cadere. Riuscire ad avere le registrazioni video è difficile. Addiritura gli è stato risposto da un responsabile che comunque era meglio continuare ad andare da loro perché negli altri supermercati scippano di più. No comment a questa ultima frase, spero mia madre si ricordi male". Quindi la domanda nel post pubblicato dalla pagina: "Visto l’enorme quantitativo di soldi che i pisani vi spendono e visto che il problema è noto, non è possibile mettere dei vigilanti in borghese? Non mi sembra un’operazione complessa ed onerosa, il costo è di 20-30€/ora al massimo". Contattato, a La Nazione ha aggiunto: "È successo negli ultimi mesi due volte e l’anno scorso", spiegando anche la dinamica.

"La scippano o le aprono lo sportello della macchina prima che faccia in tempo a chiudere la sicura e le rubano la borsa. Ci tengo a precisare che mia madre ha più di 70 anni ma non ha Alzeihmer o altre patologie di demenza, è un’ex insegnante".

Una piaga quella dei furti o delle truffe nei parcheggi dei supermercati cittadini, in alcuni casi è intervenuta la polizia (nella foto di repertorio). Il modo di operare è sempre lo stesso. I ladri-scippatori puntano di solito persone non più giovani e rubano borse e cellulari.