Schiamazzi e rissa sfiorata. Un’altra notte di tensione

Schiamazzi notturni e rissa sfiorata ieri in tarda serata nella zona stazione di Pisa. Proseguono le segnalazioni nell’appena riqualificato viale Gramsci, dove anche ieri, intorno alle 23, un litigio finito con una pedata ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri, subito dopo spalleggiati da polizia municipale, polizia e militari di Strade Sicure, che hanno riportato la calma in pochi minuti. L’episodio, visibile in un video circolato nelle chat di WhatsApp, è scaturito in seguito a una lite nata per motivi sconosciuti tra due uomini, di cui uno, dopo aver strillato epiteti ingiuriosi in mezzo alla strada, ha sferrato un calcio all’altro. Il tutto mentre alcuni pendolari e turisti passavano di lì."Non si può andare avanti così", commentano i residenti che assistono a queste scene quotidianamente. "Quest’estate sarà anche peggiore rispetto a quella di due anni fa", lancia lanciato l’allarme Alberto Bozzi, del comitato di quartiere Le Stazioni. Parere condiviso da Sandra Capuzzi, presidente del comitato di quartiere, dopo il caso dell’uomo travolto da un autobus nel tentativo di fuga alla vista dei carabinieri: "Con l’estate e l’aumento dei turisti – profetizzava Capuzzi – la zona stazione vedrà un aumento di casi di violenza. Più persone frequentano quest’area, più si creano condizioni di scontro maggiori, che favoriscono la criminalità". gli scontri tra bande di spaccio sono all’ordine del giorno. "È un bene quanto fatto con l’ordinanza di divieto di somministrazione degli alcolici voluta dal sindaco di Pisa – avevano detto sia Capuzzi che Bozzi – ma è sotto gli occhi di tutti che questi divieti non vengono rispettati".

EMDP