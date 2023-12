Alluvione a Marina di Pisa, pagamento Tari posticipato ad aprile

Marina di Pisa (Pisa), 7 dicembre 2023 – La scadenza del pagamento della seconda rata Tari 2023 prevista per il 15 dicembre viene posticipata al prossimo 15 aprile e la sospensione del pagamento riguarderà le utenze domestiche e non domestiche della frazione di Marina di Pisa. Il provvedimento è stato deciso in seguito ai gravi danni materiali ed economici a privati e attività commerciali, dovuti alle violente mareggiate tra il 2 e 3 novembre a Marina. Le attività commerciali invece saranno esentate dal pagamento dell'imposta per l'occupazione di suolo pubblico per tutto l'anno. Lo ha stabilito la Giunta del Comune di Pisa.

"Abbiamo subito messo in campo - ha spiegato il sindaco, Michele Conti - le prime iniziative concrete per venire incontro alle difficoltà di cittadini e imprese commerciali. Abbiamo anche deciso di esentare per il 2024 le attività commerciali marinesi dal pagamento del suolo pubblico. Stiamo quindi lavorando in sede di bilancio preventivo per individuare le risorse necessarie. Un altro aiuto concreto a supporto del sistema economico e imprenditoriale che si trova in grandi difficoltà”.

Nei prossimi giorni Sepi, la municipalizzata incaricata di riscuotere i tributi locali, provvederà a comunicare la proroga attraverso avvisi di pagamento ordinari. Sospese anche le attività di recupero di rate non pagate di annualità diverse dal 2023. Le rate ordinarie per la Tari 2024 sono state fissate al 30 settembre (acconto) e 15 settembre (saldo con conguaglio tariffario).