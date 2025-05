Montagnani Opere in mostra

Aperta al Fortilizio della Cittadella, la mostra “Ivan. L’opera, l’arte e il pensiero”, dedicata a Ivan Montagnani, a cinque anni dalla sua scomparsa. L’iniziativa, promossa dal Comune di Pisa in collaborazione con le figlie dell’artista, Elisabetta e Maria Cristina Montagnani, rende omaggio a uno dei protagonisti dell’arte pisana, offrendo al pubblico un viaggio nella sua vasta produzione artistica. "“Il Fortilizio, con i suoi spazi carichi di suggestione, diventa il centro espositivo, la “casa”, degli artisti pisani – dichiara l’assessore alla cultura Filippo Bedini. È la volta di Ivan Montagnani, di cui ospitiamo oltre 100 opere, che raccontano sessant’anni di ricerca e sperimentazione nel campo della grafica e della pittura. La mostra si articola su tre livelli, ognuno dedicato a una dimensione specifica della sua produzione, sposandosi alla perfezione con la conformazione della struttura che la ospita: un tributo doveroso”. Al piano terra, l’atelier accoglie il visitatore in un ambiente intimo, dedicato alla presentazione della figura umana e professionale di Ivan: biografia, premi, pubblicazioni e una selezione delle principali forme espressive da lui praticate introducono alla profondità della sua visione artistica. Al primo piano, la sala pittura ospita le opere realizzate tra il 1983 e il 2012. I paesaggi e le composizioni pittoriche si distinguono per la luminosità alta e costante dei piani cromatici, che restituiscono atmosfere sospese, delicate e profonde. L’esposizione si completa con la sezione “Il pensiero”, dedicata alla riflessione umana e sociale che permea tutta l’opera di Ivan Montagnani. L’artista pisano era capace di entrare in punta di piedi nella sensibilità dell’osservatore, sollecitando interrogativi e consapevolezze. I suoi lavori affrontano i grandi temi della contemporaneità: la centralità dell’uomo, l’innocenza dell’infanzia, la marginalità sociale, la memoria storica. Nella maturità della sua produzione di oltre mezzo secolo anche la scrittura si fa parte integrante del linguaggio pittorico: frasi, citazioni e riflessioni compaiono quadri più recenti, come inviti alla meditazione in un tempo frenetico e distratto. Un’arte che cerca di restituire, come scrivono le figlie nel testo introduttivo alla mostra, “il profumo della silenziosa armonia che sussiste eternamente tra l’uomo e ciò che lo circonda”.. La mostra sarà visitabile fino al 2 giugno, con ingresso libero, negli orari di apertura del Fortilizio della Cittadella: giovedì e venerdì 16-19; sabato e domenica 10-13 e 16-19. Sarà possibile visitare anche la Torre Guelfa.