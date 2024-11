Scacchi per tutti: mercoledì all’Edicola della legalità

Un momento di gioco per tutti, da zero a 99 anni, per ricordarsi di un messaggio importante, quello che ha fatto nascere l’Edicola della legalità. In piazza Martiri della Libertà l’Associazione culturale Il Gabbiano, Il Circolo scacchistico La Torre, Il Sorriso di Marianeve-Gma Ets e l’Associazione Nicola Ciardelli, hanno deciso di organizzare laboratori settimanali di scacchi di gruppo per esperti e principianti, per imparare e divertirsi insieme, nel cuore del centro storico della città. Al via oggi fino al 18 dicembre un’occasione per imparare o perfezionare l’abilità in uno dei giochi più diffusi e antichi del mondo e vivere un momento di condivisione e socialità. I laboratori si svolgeranno ogni mercoledì alle 15 (unica eccezione: invece di mercoledì 13 novembre l’incontro si svolgerà giovedì 14). Dopo il successo dell’open day di ottobre dedicato al mondo degli scacchi, si inaugura un appuntamento fisso per consolidare l’abitudine a ritrovarsi in un luogo che segue il progetto di collocare l’Edicola al centro della comunità pisana. Michele Parducci, campione provinciale di Pisa U18 che ha partecipato ai campionati nazionali Cig 2022 e 2024, ideatore dell’iniziativa, ne parla con entusiasmo: "Mi piacerebbe trasmettere la passione per il gioco degli scacchi quale gioco in sé, oltre che modalità per vivere consapevolmente la propria vita nella relazione sociale con gli altri, il suo apprendimento può divenire una modalità a sostegno della legalità e della presa di coscienza delle scelte individuali".

Alessandra Alderigi