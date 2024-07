Sara conquista il secondo sigillo. È suo il titolo di Miss Vicarello

Miss Vicarello ha 19 anni, si chiama Giulia Guerriero, è bruna, con profondi occhi scuri ed abita a Pisa. Proseguono a spron battuto le selezioni di Miss Toscana, che ha fatto tappa tra le province di Livorno e Pisa, nel paese che ospita la rassegna gastronomica della Sagra del Frate. La giovane vincitrice del titolo aveva già vinto all’Impruneta e totalizzato importanti piazzamenti. Subito dopo di lei conquistano il podio Matilde Gonfiantini, 24 anni di Prato che oltre al secondo posto si è guadagnata la fascia Miss Rocchetta Bellezza, terzo posto per Lisa Calandi, 19 anni di Firenze che ha conquistato la fascia di Framesi. Quarta classificata Giada Trivella, 20 anni, di Calcinaia (Pisa), al quinto posto Diletta Tarquini, 18 anni di Montelpulciano (Siena). Sesta classificata Ramona Prenga, 21 anni, di Montescudaio (Pisa).

Una giuria composta da commercianti e professionisti del territorio, presieduta dal sindaco di Collesalvetti Sara Paoli. Gli altri componenti erano Carlo Santucci (officina autorizzata Iveco di Collesalvetti), Lorenzo Biccherini (assicuratore delle Generali), Marco Capaldi (rivenditore di pneumatici), Stefano Cumbo (dell’omonimo studio tecnico), Cecilia Salatti (Sniap materie plastiche), Lorenzo Rocchi (Oasi del lavasciuga), Alessia Turelli della Pro Loco di Vicarello, Michele benvenuti della gioielleria di Pontedera, in rappresentanza di Miluna.

I riconoscimenti alla seconda classificata Matilde Gonfiantini sono stati assegnati da Carlo Santucci dell’officina Iveco, Lisa Calandi terza classificata è stata premiata da Sandra Bucalossi del salone Vogue unisex di Empoli in rappresentanza di Framesi. Una serata dedicata alla bellezza ma anche al gustoso frate, dolce della tradizione di queste terre, realizzata grazie alla pro Loco di Vicarello e all’amministrazione comunale di Collesalvetti. Ospite della serata, che è stata condotta da Raffaello Zanieri, è stata la vincitrice di miss Toscana dello scorso anno, la pistoiese di Casalguidi Debora Sarti. Una momento particolare della serata è stato dedicato alla sfilata di moda per bambini, a cui è seguita la premiazione di Sofia Amato, campionessa mondiale di mounted games under 18 a squadre.

A.A.