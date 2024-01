Sant’Ermete "Pronti 1,5 milioni. Case popolari, la svolta epocale è grazie al governo Meloni"

"Nell’ambito del protocollo tra Regione Toscana e Governo sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 arriveranno 1,5 milioni di euro per riqualificare gli alloggi popolari del quartiere di Sant’Ermete. E si tratta di una svolta epocale per la nostra città perché sono risorse immediatamente spendibili per completare il terzo blocco". Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci che insieme al capogruppo in Regione del suo partito, Francesco Torselli, si era impegnato anche presso l’esecutivo nazionale per reperire i fondi necessari per portare a compimento un intervento di edilizia sociale atteso da molti anni. "Già grazie al nostro intervento - ricorda Petrucci - erano ripartiti i lavori di rifacimento delle abitazioni bloccati a causa di un errore della Giunta Filippeschi. L’arrivo di queste nuove risorse ci permetterà di proseguire con serenità nella riqualificazione del quartiere e di rispondere meglio alle richieste di alloggi popolari".

Il milione e mezzo di euro che arriva da Roma, via Firenze, si aggiunge "agli oltre 6 milioni che ci sono stati assegnati per accelerare sulla progettazione della Tangenziale nord est, dimostrando l’attenzione del governo presieduto da Giorgia Meloni verso il territorio toscano e pisano e che si sostanzia con investimenti di straordinaria importanza per cercare di recuperare il gap che la Toscana costiera sconta nei confronti dell’area fiorentina". Il consigliere regionale, che è anche coordinatore cittadina di Fratelli d’Italia, ha voluto "ringraziare anche il capogruppo regionale, Francesco Torselli, che si è speso in prima persona affinché parte del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinato alla Toscana arrivasse anche a Pisa".

Nel nuovo masterplan di Sant’Ermete approvato dalla giunta comunale nel settembre 2022 l’intervento iniziale deliberato nel 2013 è stato modifica proponendo la riqualificazione di parte degli edifici esistenti, lasciando più spazio ad aree a verde e a parcheggio, ma anche, per quanto riguarda i fabbricati di via Sirtori, per guadagnare qualcosa sulle dimensioni degli appartamenti. "Il finanziamento governativo - conclude Petrucci - è immediatamente disponibile e consente di concludere in tempi certi il lavoro già iniziato dall’amministrazione comunale per sanare una ferita profonda che si trascina da oltre un decennio per ridisegnare il quartiere in modo più ordinato, sostenibile, funzionale e senza consumo di nuovo suolo. La questione sociale per FdI è prioritaria. Con questa iniziativa diamo risposta a decine di famiglie pisane e rischio povertà su un tema di cui la sinistra pisana si era dimenticata".

Gab. Mas.