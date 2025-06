Sant’Anna È "Science Cafè"

Dalle potenzialità dell’intelligenza artificiale per la vita delle persone a come il femminismo può rendere la società più equa. Tornano gli appuntamenti di divulgazione scientifica del Sant’Anna Science Cafè, la rassegna della Scuola aperta al pubblico che vuole avvicinare le persone al mondo della ricerca: giovani ricercatori, in un contesto informale ma stimolante e allietato da degustazioni e musica, spiegheranno le novità che nascono in seno all’ateneo. L’edizione di quest’anno, che si svolgerà sempre nel giardino della Scuola - avrà due ospiti d’eccezione: la biologa divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti e l’influencer e avvocata Francesca Florio.

Si parte il 12 giugno alle 19 con il pre-evento della presentazione del libro di Gallavotti "Il futuro è già qui. Cosa può fare davvero l’intelligenza artificiale", dove è previsto un incontro con i lettori e firmacopie all’Edicola della Legalità. Poi, alle 21, l’evento vero e proprio: nel giardino della Scuola si terrà un dibattito tra la biologa e il professore della Sant’Anna Silvestro Micera dal titolo "neuroingegneria al servizio dell’umanità: tra tecnologie e intelligenza artificiale". Si tratta di un dialogo sulle potenzialità delle tecnologie neurali e sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella vita delle persone, arricchito dalla degustazione di liquori artigianali a cura del bar Sud Senza Una Direzione e la musica live con Hector Ramirez.

Secondo appuntamento della rassegna sarà invece il 26 giugno. Il pre-evento, sempre all’Edicola della Legalità, consisterà nella presentazione del libro di Francesca Florio "Non chiamatelo revenge porn". Anche in questo caso ci sarà un incontro con i lettori e firmacopie.

Alle 21, nella sede centrale della Sant’Anna, la ricercatrice Federica Merenda e Francesca Florio intratterranno i partecipanti con "Il femminismo è per tutti", una riflessione aperta su come il pensiero femminista possa contribuire a una società più equa e inclusiva. A seguire, ci sarà una degustazione di birre artigianali a cura del Birrificio "Il Birrante" e musica live con Jevens. L’ingresso agli eventi è libero e gratuito e la prenotazione è obbligatoria sul sito Evenbrite.

Mario Ferrari