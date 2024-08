Santa Chiara, caso-divise: "Insufficienti: sos igiene"

È emergenza capi di vestiario per gli operatori sanitari che lavorano nel presidio del Santa Chiara. La segnalazione arriva dal sindacato Nursing Up Toscana: "Denunciamo con fermezza la situazione al presidio ospedaliero Santa Chiara, dove la mancanza di una corretta dotazione di divise da lavoro potrebbe mettere a rischio la salute del personale sanitario e dei pazienti, in particolare quelli oncologici, già gravemente compromessi".

"Le divise in dotazione - spiegano i rappresentanti dell’organizzazione sindacale - spesso limitate a sole cinque nominative in totale per dipendente Aoup e tre per gli interinali, sono insufficienti arrivando anche ad essere sporche, impregnate di sudore vista la stagione e maleodoranti. Paradossalmente, al presidio di Cisanello, vengono invece garantite due divise al giorno per operatore. Il personale sanitario del Santa Chiara, che dovrebbe poter cambiare la divisa almeno una volta al giorno per garantire un minimo standard igienico, si trova spesso costretto a indossare divise potenzialmente contaminate per più giorni consecutivi, aumentando il rischio di infezioni ospedaliere".

"La situazione diventa ancora più sentita – continua il sindacato – nei reparti più sensibili, come l’oncologia e l’ematologia, dove i pazienti, già immunodepressi, vengono esposti a un rischio maggiore di contrarre infezioni. Alcuni dipendenti rimasti con una/due divise soltanto, si vedono costretti a portare a casa le divise per lavarle autonomamente, trasgredendo le regole, pur di garantire un minimo di igiene e la certezza di averne a disposizione al bisogno".

"Il servizio di guardaroba appaltato non riesce a garantire la necessaria rotazione di così poche divise cadauno – incalza Nursing Up Toscana – : spesso, una o più divise sporche, vengono trattenute per oltre 20 giorni, mentre altre vengono riconsegnate anche in condizioni non originali (pantalone accorciato senza più il decoro, tessuto più fine). L’eventuale richiesta del cambio di taglia delle 5 divise in dotazione, rimane anche in parte inevasa per mancanza di pantaloni e/o casacche nuove. Col passare del tempo, si riscontra anche una perdita progressiva delle divise, aggravandone ulteriormente la carenza".