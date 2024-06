"San Zeno chiusa. A che punto i lavori?"

"Perché la chiesa di San Zeno è ancora chiusa?". E’ la domanda e la preoccupazione che la lista Sinistra unita per Pisa porterà in consiglio comunale con un’apposita interrogazione. Luigi Sofia capogruppo della lista spiega: "Come Sinistra Unita, riteniamo necessario portare all’attenzione della cittadinanza la situazione attuale riguardante la Chiesa di San Zeno, un tesoro storico della nostra città, datato 1029 d.C., e più antico del nostro Duomo. Attualmente, la chiesa è in fase di ristrutturazione, come indicato dall’avviso ufficiale che segnala l’impossibilità di celebrare matrimoni e unioni civili presso il sito". La chiesa era tra le location più gettonate per i matrimoni civili ma anche per "tutto il 2024 non sarà disponibile causa ristrutturazioni" si legge sul sito del Comune. "Questa situazione solleva interrogativi sulla programmazione e sull’efficacia dei lavori svolti anche negli anni precedenti. La nostra preoccupazione principale riguarda il fatto che continui interventi di ristrutturazione possano riflettere problemi di gestione o pianificazione da parte delle autorità responsabili. È fondamentale assicurarsi che ogni progetto di restauro sia eseguito con la massima competenza, e rispettando le tempistiche previste". La chiesa ha subito molti interventi di restauro ed era compresa nel piano di riqualificazioni del triennio 2019-2021. Di lavori di ristrutturazione se ne parla già nel 2014 (con intervento di Fondazione Pisa). Sinistra unita per Pisa conclude dichiarando: "Per questo depositeremo una interrogazione sull’andamento dei lavori per fare luce sullo stato attuale dei lavori affinché venga garantita la tutela del nostro patrimonio storico".

Carlo Venturini