San Rossore: inaugurata la sede dei Volontari del Parco

Pisa, 30 aprile 2025 – È stata inaugurata la sede dei Volontari del Parco di San Rossore: “Sono tante le persone che in questi anni hanno deciso di aderire a questa iniziativa per dare un contributo attivo per la cura ed il rispetto della natura, diffondere i valori del Parco e promuovere l’educazione ambientale - spiega il presidente dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani - l'apertura di una sede vera e propria è un volano ulteriore, un luogo per ritrovarsi, condividere, fare base per le attività”. La sede si trova nell'edificio del Ponte al Trombe, nelle stanze sul retro che erano utilizzate dai Guardiaparco prima del trasferimento alla Pineta: i locali sono stati interamente ristrutturati, imbiancati ed adattati all'uso.

Il Parco di San Rossore nel periodo primaverile accoglie migliaia di persone ed è in questi mesi che l'attività dei volontari si fa più intensa. Per questo motivo è riaperto il bando per l'adesione a cui possono aderire tutti i cittadini: c'è tempo fino al 31 maggio per scaricare il modulo dal sito del Parco, compilarlo accettando il disciplinare ed inviarlo via mail a [email protected]. I volontari, che presteranno la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, riceveranno una pettorina identificativa e potranno partecipare ad incontri di formazione sui temi del Parco. Entreranno a far parte di un gruppo che già da tre anni è attivo e saranno aggiunti al Registro dei Volontari con le necessarie coperture assicurative.

I volontari si occupano di educazione ambientale, promozione dei valori del Parco, informazioni ai visitatori, pulizie e azioni di cura del territorio, rilevazione di eventuali criticità e segnalazione ai Guardiaparco, supporto in caso di eventi. Un’attività che non sostituisce quella del personale dell’Ente, ma è aggiuntiva e vuole coinvolgere le persone interessate a dare una mano per la natura. Un’esperienza ideata e realizzata per coloro che credono nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, motivo di incontro, di conoscenza e di crescita personale. Un modo per avvicinarsi al mondo delle aree protette, imparandone storia, cultura e principi, e condividendo tutto questo con altre persone che hanno a cuore la natura.