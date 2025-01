San Rossore. Grandi premi ostacolistici

Siamo giunti alla giornata dei Grandi Premi ostacolistici. L’ippodromo di San Rossore ospiterà oggi corse di Gruppo III e una Listed, entrambe riservate ai siepisti. La “Gran Corsa Siepi” è alla 41^ edizione. Presente nel calendario dell’ippodromo di San Rossore dal 1968 (successo di Doretto) per essere interrotta, come tutto il programma ostacolistico, nel 1978, le corse in siepi tornarono nel programma del Prato degli Escoli nel 1996 con il successo di Killibay. Nella sua prima fase la corsa si disputava sulla pista da corsa sulla quale venivano posti gli ostacoli mobili; dal 1996, con al creazione delle diagonali al centro del prato, la Gran Corsa Siepi divenne una prova molto impegnativa accedendo alla qualifica di Gruppo. Tre fantini si dividono il record di vittorie: Giuseppe Morazzoni, Christophe Monjon, Jozseph Bartos. Sulla distanza dei 3500 metri si sfidano oggi sette ottimi performer con Le Petit Nice nel ruolo cavallo da battere.

La “Corsa Siepi dei 4 anni” è alla 31^ edizione. Il primo vincitore fu I Me Rebelo mentre il capolista di successi vede a pari merito Jozseph Vana jr e Jozseph Bartos con quattro vittorie ciascuno. Sono sei i partenti dell’edizione 2025 (metri 3500) con il sauro Jofogas atteso a una grande prova. Il programma ostacolistico della domenica si completa con un importante steeple chase dedicato a Chivas Regal, il grande saltatore appartenente a Harry Bracci Torsi che vinse il Gran Premio Merano nel 1974 dopo che nell’edizione del 1972 era caduto perché gravemente ostacolato dal concorrente francese. I cavalli in gara sui 3500 metri del premio “Chivas Regal” sono cinque con Excellent Drago nel ruolo di probabile favorito. Interessante anche il programma riservato alle corse in piano che propone appuntamenti tradizionali dell’ippodromo pisano quali il premio “Roberto Bottanelli”, handicap sui 1500 metri con 12 cavalli alle starting stalls. Bottanelli fu, come i genitori Ines e Sebastiano, proprietario e gentleman di valore (282 vittorie). Saranno sette le femmine nella maiden sui 2000 metri del premio “Golden Cavern” che fu il vincitore del “Pisa” del 2000 con la monta di Palmerio Agus, due corse nelle quali sono in palio anche bellissimi trofei challenge. Il pomeriggio si completa con il premio “Bardelli 1871 Oreficeria” (maiden sui 1500 metri), uno degli esercizi commerciali più antichi della città. Undici i cavalli al via.

Sette corse in programma, si inizia alle 13,35; questi i nostri favoriti: I corsa (steple chase): Excellent Drago e Cheeky Blimey; II: Media e Pink Black; III (siepi): Jofogas e Night of Dream; IV (siepi): Le Petit Nice e Palm Springs; V: Eleant Power, Dullingham, The Best of Me; VI: Dandy Sands, Moakado, Allocco; VII: Anonimous Guest, Shape of my Heart, Conte Guido.

Renzo Castelli