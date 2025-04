San Rossore ‘by night’: "Nei salotti della politica ci si dovrebbe informare"

"È grave definire ambientalisti da salotto coloro chi da decenni si batte per la difesa dell’ambiente, anticipando temi ed emergenze che molti politici ancora non vedono o negano, e lo fa in modo del tutto volontario, senza nessun tipo di remunerazione. Chi da decenni frequenta i "salotti" della politica, traendone anche un consistente introito mensile, avrebbe almeno il dovere di informarsi e studiare, prima di buttar là inaccettabili proposte populiste che porterebbero danni al Parco". Lo affermano in una nota sei associazioni ambientaliste contro la proposta del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, di aprire l’ippodromo di San Rossore per le corse dei cavalli in notturna, ricordando che l’impianto "si trova all’interno della Selva Pisana, Zona di Protezione Speciale e Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000 tutelata a livello europeo dalle direttive Habitat e Uccelli" e che il suo ammodernamento "fu possibile con una serie di prescrizioni, tra esse, il divieto assoluto di utilizzo in notturna, diversamente la violazione di tali prescrizioni, obbligate dalla valutazione di incidenza ambientale provocherebbe una procedura di infrazione da parte dell’Ue con ripercussioni anche economiche".

Critica la proposta di Petrucci anche il consigliere comunale di Diritti in comune, Ciccio Auletta, definendola "delirio da campagna elettorale per lei regionali, ma quella di Fratelli d’Italia, sostenuta anche dal sindaco Conti, è una è una proposta politica inaccettabile fondata sull’idea per cui le norme di tutela degli habitat unici in Europa rappresenterebbero un limite allo sviluppo delle attività economiche e in particolare dell’ippodromo". Infine, secondo Auletta, "il vero problema delle dichiarazioni di Petrucci è che rappresentano l’arretratezza culturale di questa destra, che considera ancora la tutela dell’ambiente come un vincolo allo sviluppo, quando ormai tutti, a livello internazionale, hanno capito che è vero il contrario: fortunatamente il territorio non è a loro disposizione e questa idea, nonostante i ripetuti assalti, può essere bloccata perché ci sono leggi, nazionali ed europee, che tutelano le aree protette".