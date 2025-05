Alla scoperta della comunità ebraica pisana

Domani alle 16.30, nell’Aula B1 del Polo San Rossore (in via Risorgimento a Pisa), sarà presentato “From Stones to Stories: Jewish Memory in the Digital Age”, progetto di ricerca che mira alla creazione di tour genealogici interattivi dei cimiteri storici ebraici, collegando fonti d’archivio digitalizzate e lapidi tombali. Esso rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere finalizzata a preservare, documentare e valorizzare il patrimonio culturale ebraico in Europa. Il progetto pilota, realizzato grazie alla collaborazione tra Comunità Ebraica di Pisa, CNR-IIT e Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell’Università di Pisa, si concentra sul Cimitero Ebraico di Pisa, uno dei più antichi d’Italia, con testimonianze che risalgono al XVII secolo, oltre che sull’Archivio della Comunità. Grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, come intelligenza artificiale (AI), immagini acquisite da droni e database genealogici strutturati, il progetto offre una nuova modalità per esplorare e comprendere la ricca storia della comunità ebraica pisana. Alla presentazione porteranno i loro saluti Serena Grazzini, direttrice Cise, Andrea Passarella, direttore Cnr-IIT, Claudia Borgia, Soprintendenza archivistica e bibliografica toscana, Federico Prosperi, Comunità Ebraica. Modera Carlotta Ferrara degli Uberti, Cise. Primi risultati di questa collaborazione sono stati già resi visibili al pubblico nel 2021 in occasione della celebrazione della Giornata Europea della Cultura Ebraica e del XVIII Congresso Mondiale di Studi Ebraici a Gerusalemme. La presentazione a Pisa rende conto dei principali risultati finora raggiunti e della metodologia di lavoro seguita costruita sulla stretta collaborazione di informatici e umanisti. Un incontro di particolare interesse per tutta la cittadinanza pisana, per studiose e studiosi del mondo ebraico e per tutti coloro che desiderino comprendere l’importanza della digitalizzazione e degli strumenti dell’Intelligenza artificiale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.