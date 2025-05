Il grande volo. Il tifo in trasferta

La grande attesa, poche parole e tanta ansia. Poi il ritorno in un clima di festa, tra sigari, selfie, cori, gioia che hanno fatto il giro del web. E’ il doppio volto dei tifosi "speciali", gli amici del Pisa che domenica mattina hanno raggiunto Bari con un volo privato organizzato dal Pisa per ospitare sponsor, imprenditori, amici e cuori nerazzurri vicini al club e che con lo stesso aereo hanno fatto ritorno al "Galilei" in serata insieme agli eroi di questa stagione, per poi raggiungere l’Arena in pullman.

C’erano Alexander Knaster, Marco Lippi, suo stretto collaboratore nel fondo Pamplona, Francesco Burdese, Cfo del Pisa, l’avvocato del club Giovanni Polvani, altri dirigenti dell’area finanziaria e amministrativa insieme a dipendenti e collaboratori, ma anche il top banker pisano Pier Luigi Colizzi di Barclays, l’imprenditore Federico Tumbiolo, il notaio Angelo Caccetta, il regista pisano Roan Jhonson, il presidente provinciale di Coldiretti, Marco Pacini, l’imprenditore della ristorazione Antonio Campanale e altri rappresentanti delle aziende partner del Pisa.

"Cos’è la felicità? E’ tornare per un giorno tutti bambini - ha commentato Tumbiolo - e avere lo stesso entusiasmo che si ha alla prima gita di scuola. Questo è merito di due imprenditori visionari come Giuseppe e Giovanni Corrado, che hanno creduto in questo territorio e in questa città quanto qui sportivamente regnava la mediocrità, la delusione e lo scoraggiamento. Hanno creduto in un sogno e con le loro capacità manageriali e sportive hanno strutturato e fatto crescere il club, hanno fatto innamorare e appassionare un magnate come Alexander Knaster. Loro tre hanno vinto e hanno fatto vincere e riscattare un’intera città e il suo popolo".

E chissà che tutto questo e molto altro nelle circa due ore di volo non lo abbia in qualche modo documentato, con una piccola videocamera o semplicemente prendendo appunti sul suo taccuino un regista apprezzato in tutta Italia come Roan Jhonson (nella foto a sinistra di Del Punta per Valtriani), vita e lavoro a Roma, testa e cuore per sempre connessi con Pisa e il Pisa. E’ qui la festa. Non ce la toglie più nessuno. E la festa di Pisa e dei pisani e di chi ha creduto che dalle macerie si potesse costruire e realizzare un sogno.

Gab. Mas.