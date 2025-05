Verdi 160 Galà Morricone

Le leggendarie colonne sonore di un gigante della musica contemporanea compongono il programma di Galà Morricone, il concerto che il Teatro Verdi propone al pubblico sabato 24 maggio (ore 21) nella ricorrenza dei 160 anni dall’inizio dei lavori di edificazione (1865).

Sul palco del Verdi, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta (che cura anche gli arrangiamenti) eseguirà alcune delle partiture più celebri divenute pietre miliari nella storia mondiale del cinema e della musica, da Gabriel’s oboe di Mission a C’era una volta in America, da Nuovo Cinema Paradiso alla Leggenda del pianista sull’oceano. Nel programma della serata anche altre memorabili musiche da film dai repertori di Nino Rota, Luis Bacalov, Nicola Piovani.

Il Galà Morricone sarà anche l’occasione per presentare al pubblico, attraverso una piccola esposizione con materiali dall’Archivio Storico della Fondazione Teatro di Pisa e una proiezione, la nuova identità visiva del Teatro Verdi, anteprima di una intensa attività di ‘ri-fondazione’ nella ricorrenza dei 160 anni.

Biglietti: da 10 a 35 euro; riduzioni per under 30 e over 65: solo in Biglietteria e servizio telefonico. Canali di vendita: Biglietteria e servizio telefonico del Teatro (050 941188); Online https://www.ticketone.it/event/orchestra-da-camera-fiorentina-202425-teatro-verdi-20197438/ (con diritti di prevendita).

Istituita nel 1981 per volontà del Maestro Giuseppe Lanzetta, l’Orchestra da Camera Fiorentina è composta da circa 40 elementi e svolge attività concertistica in Italia e all’estero. Con all’attivo oltre 1.350 concerti, molti dei quali realizzati per la RAI e per i più importanti network internazionali, l’OCF è stata definita dalla critica “una delle migliori Orchestre da Camera europee”.

Assieme all’Orchestra, si esibiranno come solisti Fernando Díaz al pianoforte e Andrea Lagi alla tromba. Pianista, compositore e arrangiatore, Fernando Díaz si è laureato in pianoforte all’Università di Colima per poi perfezionarsi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma: alterna sapientemente classica, jazz e musica popolare. Una versatilità che lo sta imponendo in contesti diversi.

Andrea Lagi, diplomato in Tromba al Mascagni di Livorno e perfezionato al Maggio Musicale Fiorentino, ha collaborato con importanti orchestre classiche del panorama italiano e ha suonato sotto la guida di direttori quali Zubin Metha, Daniel Oren, Federico Maria Sardelli, Alexander Sotonikov, Claudio Abbado.