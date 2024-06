San Marco, pugni all’auto e coltellata in pancia: grave 36enne

Pisa, 11 giugno 2024 – L’episodio è accaduto all’alba di domenica nella zona del quartiere San Marco a Pisa (in via Montanelli), come anticipato da La Nazione di Pisa. Un caso particolare sul quale sta indagando la polizia che ha fermato un 40enne di origine thailandese per tentato omicidio. Un giovane ha riferito agli agenti di essere stato aggredito mentre si trovava a bordo della sua auto. L’uomo, 36enne, originario di Firenze ma domiciliato in provincia di Pisa, ha raccontato che si trovava all’interno della sua macchina con una sua amica. Erano le 5 del mattino circa in un’area periferica della città, dopo un incidente con una persona in bici, ha "sentito picchiare forte sui vetri". Pugni e botte. Il giovane sarebbe quindi sceso dalla vettura per capire che cosa stesse accadendo. Una volta all’esterno, però, è nata una colluttazione anche violenta con il ciclista e il cugino di quest’ultimo.

A un certo punto, è spuntato anche un coltello usato poi contro il 36enne che ha riportato una ferita all’addome.

L’uomo è stato soccorso per la ferita grave ed è arrivato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso di Cisanello dove i medici lo hanno subito curato. Ha 30 giorni di prognosi per lui.

Del caso, dopo un primo sopralluogo delle Volanti, si sta occupando la squadra mobile della questura di Pisa specializzata nella polizia giudiziaria. Si stanno cercando eventuali testimoni del fatto: ricerca non facile data l’ora in cui è accaduto, all’alba di domenica. Si stanno controllando anche le immagini della videosorveglianza cittadina per capire se possano essere stati ripresi i protagonisti in qualche modo, almeno lungo il percorso fatto.

La vittima ha dichiarato di non conoscere i suoi aggressori. Gli investigatori, grazie alla descrizione, si sono messi subito sulle loro tracce. Rintracciandoli in un’abitazione vicina ancora sporchi di sangue: inizialmente hanno negato salvo poi confessare. Il 40enne si trova al Don Bosco di Pisa.